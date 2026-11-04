«Последняя женщина в жизни»: Макеева рассказала о концертах на СВО

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актриса призналась, что перед выступлениями на передовой выбирала обувь, в которой при необходимости можно было быстро убежать или даже ползти.

Артистка Анастасия Макеева рассказала о поездках с концертами к российским военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Актриса призналась, что некоторые выступления давались ей особенно тяжело эмоционально: она понимала, что для кого-то из бойцов может стать последней женщиной, которую тот увидит в жизни. Своими воспоминаниями артистка поделилась в эксклюзивном интервью aif.ru.

По словам Макеевой, с первых дней СВО она регулярно отправляется за «ленточку» по боевым распоряжениям Минобороны. Вместе с другими артистами она выступала в 5–7 километрах от линии соприкосновения, спускалась в блиндажи к штурмовикам и разведчикам, которым уже на следующий день предстояло отправляться на боевые задания.

Актриса рассказала, что военнослужащие особенно ждали приезда женщин. Поэтому даже в непростых условиях она старалась сохранить привычный сценический образ: надевала красивые платья, распускала волосы, но обувь выбирала исключительно практичную.

«Обувь я надевала удобную, чтобы в случае чего ползти или бежать, но всегда выходила в красивых платьях, с распущенными волосами. И когда я опускалась перед ними на колени, пела и брала их за руки, я понимала, что для кого-то из них — я последняя женщина, которую они видят в жизни.», — рассказала Макеева.

Один из концертов особенно сильно запомнился Макеевой. После выступления она расплакалась в гримерке, поскольку не понимала, удалось ли ей достучаться до зрителей. Военнослужащие почти не проявляли эмоций, сидели с серьезными лицами и не аплодировали. Тогда командир объяснил актрисе, что бойцы пережили слишком много, чтобы сейчас улыбаться и радоваться привычным вещам.

«Дочка, у них сейчас просто нет ресурса на улыбки и хлопки. У одного на глазах друга разорвало, другой товарища не спас. Но вы уедете, и через пару дней ваше тепло до них дойдет. Вы для них лучик мирной жизни, мостик, ради которого они терпят этот ад», — передала Макеева слова командира.

500 концертов Клавдии Шульженко на военной сцене

Рассказывая о собственных поездках, Макеева вспомнила Клавдию Шульженко, которую считает примером невероятной преданности профессии и человеческого мужества. По словам актрисы, певица дала около 500 концертов на передовой в первый год блокады Ленинграда. Для этого, подчеркнула Макеева, требовались не только талант, но и исключительная сила духа.

Во время Великой Отечественной войны Шульженко действительно не оставалась в стороне от происходящего. Она выступала перед военнослужащими, давала концерты в блокадном Ленинграде, поддерживала жителей осажденного города и бойцов Ленинградского фронта. Ее песни становились для людей напоминанием о мирной жизни, доме и близких.

Одной из самых известных композиций в репертуаре певицы стал «Синий платочек». Изначально это был городской романс, однако в годы войны песня получила новое звучание и стала одним из символов военного времени. Шульженко исполняла ее перед военнослужащими, а обновленный текст о пулеметчике и синем платочке сделал композицию особенно близкой фронтовой аудитории.

Наследие певицы продолжает вдохновлять и современных российских артистов. В частности, заслуженная артистка России Галина Бокашевская, которая уже четвертый год ездит с концертами к военнослужащим, прямо сравнивала нынешнюю поддержку бойцов с работой Шульженко в годы Великой Отечественной войны.

«Мы поддерживаем боевой дух, вот то, что делали раньше, в советское время, допустим, наша любимая Клавдия Ивановна Шульженко, которая в первый год войны дала 300 концертов», — рассказывала Бокашевская в интервью Пятому каналу. Она также напомнила, что в первый день войны певица сама отправилась на призывной пункт и спросила, чем может помочь.

По словам Бокашевской, такие женщины стали для современных исполнителей настоящим примером. Сама актриса считает поездки к военнослужащим не просто концертной деятельностью, а возможностью поддержать людей в особенно тяжелый период.

Традиция фронтовых выступлений сохраняется и сегодня. В Донбассе прошел музыкальный тур проекта «Музыка Возрождения». Рэпер ST (Александр Степанов), боевая музыкальная группа «Катюша» во главе с Юлией Поленковой, телеведущая Юлия Розенберг и исполнительница Наталья Павлова выступили перед военнослужащими в Мариуполе, Донецке и Луганске.

Артисты посетили бойцов 38-й отдельной гвардейской мотострелковой Витебской бригады в Мариуполе. Помимо музыкальной программы, участники поездки прошли курс молодого бойца на полигоне и встретились с волонтерами. На следующий день в Донецке состоялась встреча с молодежью, в которой приняли участие около 50 человек.

Особенно насыщенной оказалась программа в Луганске. Изначально организаторы запланировали два концерта для военнослужащих, однако по просьбе бойцов артисты провели еще два дополнительных выступления. Музыканты исполняли песни под гитару и привычные концертные номера.

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