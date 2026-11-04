Земля ценой жизни: молодую мать двоих детей обезглавили родственники мужа

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hilal Zargar

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Женщина приехала осмотреть угодья, но вместо спокойной поездки ее ждала расправа.

В индийском штате Телангана 26-летнюю Катрават Суниту жестоко убили из-за спора о земельном участке площадью около 1,5 акра. Об этом сообщил NDTV.

По версии следствия, к преступлению причастны родственники ее мужа, которые напали на женщину с холодным оружием и обезглавили ее.

По предварительным данным, Сунита приехала в деревню Чинтал-Танда, чтобы осмотреть сельскохозяйственные угодья, оформленные на ее имя. Там ее встретил старший брат супруга Манья Наик, который отвел женщину к себе домой.

Следствие считает, что к нападению также могли быть причастны другой брат мужа, Панду Наик, его супруга Парвати и родственник по имени Маникья Наик.

По информации полиции, женщине нанесли смертельные ранения оружием с острым лезвием. Нападавшие обезглавили Суниту, после чего скрылись.

Почему родственники мужа могли убить женщину

Около десяти лет назад Сунита вышла замуж за Катравата Баларама, жителя Чинтал-Танды. В браке у пары родились две дочери — Ришика и Шайладжа.

Баларам предположительно страдал психическим расстройством, а в семье регулярно возникали конфликты. Примерно за год до трагедии старшие братья мужчины, Манья и Панду Наик, увезли его в Хайдарабад.

После этого при участии деревенских старейшин было достигнуто соглашение о передаче Суните сельскохозяйственного участка, ранее принадлежавшего ее супругу.

Землю площадью около 1,5 акра зарегистрировали на имя женщины. Участок должен был помочь обеспечить ее будущее.

Позднее Сунита вместе с дочерьми переехала к своим родителям.

Что известно о расследовании убийства

После обнаружения тела отец погибшей, Вали Наик, обратился в полицию. На основании его заявления правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве в отношении четырех человек.

В числе фигурантов оказались Манья Наик, Панду Наик, Парвати и Маникья Наик.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего и разыскивать подозреваемых.

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