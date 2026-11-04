Медведи нашли легкую добычу: какой продукт может пропасть из-за набегов хищников

Фото: 5-tv.ru

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В лесах косолапым не хватает корма, и они все чаще разоряют хозяйства.

Объемы сбора меда в Алтайском крае оказались под угрозой из-за участившихся набегов медведей на пасеки. Хищники разоряют хозяйства, уничтожают ульи и портят уже собранную продукцию. В результате местные пчеловоды рискуют потерять значительную часть урожая, а восстановление разрушенных пасек потребует дополнительных вложений.

Как рассказал URA.RU экономист и аналитик аграрного рынка Леонид Холод, причиной происходящего стала нехватка естественного корма для медведей в лесах. В поисках доступной пищи животные начали воспринимать пчеловодческие хозяйства как легкую добычу.

«Пчелы культурные относятся к животноводству. Поэтому это сельское хозяйство, а мед — его продукт. Причем продукт энергетичный и питательный, в нем много белка. Поскольку для медведей в лесу сложилась не лучшая ситуация, они ищут любую доступную еду. В тайге это стали пасеки, к сожалению», — пояснил эксперт.

По словам Холода, масштаб ущерба напрямую зависит от количества разоренных хозяйств. Например, если из 100 алтайских пасек медведи уничтожат 20, регион лишится 20 производственных точек. При этом даже после нападения часть продукции может сохраниться, однако мед нередко оказывается испорченным и непригодным для продажи.

«Чтобы новую пасеку создать, нужно купить пчеломаток и опять начинать весь процесс с нуля», — подчеркнул аналитик.

Проблема касается не только Алтайского края. Аналогичный случай ранее произошел на пасеке в Челябинской области. Подобные происшествия оборачиваются для пчеловодов не только потерей продукции, но и дополнительными расходами на восстановление хозяйств.

Производство меда в России в значительной степени зависит от личных подсобных хозяйств, поскольку централизованной системы сбора продукции в стране нет. Среди традиционных лидеров отрасли — Башкортостан, Татарстан и Алтайский край.

По данным Центра отраслевой экспертизы, в 2025 году в российских регионах произвели 61,5 тысячи тонн меда. Предварительные прогнозы на 2026 год предполагали сопоставимые объемы. Окончательные результаты станут известны только весной 2027 года.

В Башкирии урожай меда сократился в среднем на треть из-за неблагоприятной погоды: пчелы реже вылетали из ульев, а растения выделяли меньше нектара. Серьезный ущерб понесли и пасеки Алтайского края — только в одном районе медведи разгромили около 200 ульев, а некоторые хозяйства потеряли все запасы. На фоне проблем с производством эксперты также предупредили о подделках и подмене дорогих сортов меда более дешевыми.

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