«Пришел твой человек»: Дубровин объяснил, как мужчины воспринимают рождение ребенка

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Какие эмоции может вызвать первый крик малыша? Артист настолько дорожит этим моментом, что даже задумался о необычной татуировке.

Актер Вадим Дубровин расплакался при рождении своей первой дочери, поскольку появление ребенка вызвало у него сильные и непривычные чувства. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках сериала «Роддом».

По мнению Дубровина, мужчины и женщины могут совершенно по-разному переживать появление малыша. Будущая мать привыкает к ребенку на протяжении девяти месяцев беременности, тогда как отец впервые встречается с ним уже после рождения.

«Мне кажется, у мужчин это очень сильно отличается по сравнению с женщинами, потому что женщины все равно девять месяцев ходят, они как бы все это чувствуют, а тут просто пришел твой человек», — объяснил актер.

Артист признался, что рождение первенца оказалось для него особенно необычным событием. Он не сразу смог осознать, что в его жизни появился еще один человек, с которым теперь предстоит быть рядом долгие годы.

«Первый раз из-за того, что ты как бы его не до конца понимаешь, он очень странный. То есть что-то пришло в твою жизнь, и оно с тобой надолго», — поделился Дубровин.

По словам актера, в тот момент он не смог сдержать слез. При этом артист считает, что первое знакомство отца с новорожденным ребенком всегда сопровождается особыми переживаниями.

«Ну, в общем, это очень интересное знакомство, мне кажется, всегда», — отметил он.

Как Вадим Дубровин впервые стал отцом

У актера две дочери — Дея и Тая. Старшая родилась в декабре 2019 года, а младшая — в ноябре 2021-го.

Мать девочек — супруга артиста Алена Балобанова. Будущие супруги познакомились во время учебы в ГИТИСе, а в 2015 году поженились.

Когда на свет появлялась старшая дочь, Дубровин находился рядом с женой. Изначально он не планировал оставаться в родильной палате до самого конца, однако в последний момент решил поддержать супругу.

Актер настолько хотел сохранить воспоминания о первых мгновениях жизни дочери, что даже включил диктофон и записал ее первый крик. Дубровин пошутил, что хотел сделать татуировку с изображением звуковой волны этой записи.

Почему актер долго скрывал семью

Дубровин не сразу рассказал поклонникам о том, что стал отцом. Долгое время он предпочитал не распространяться о личной жизни.

Лишь позднее артист поделился семейными фотографиями и сообщил, что воспитывает двух дочерей. Такую закрытость актер объяснял убеждением, что личная жизнь должна оставаться личной.

При этом он старается уделять детям внимание даже при плотном рабочем графике. В частности, Дубровин рассказывал, что любит читать дочерям перед сном.

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