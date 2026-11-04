Любовь Артемьева призналась, что практически не смотрит свои фильмы

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Артистка знает цену каждому удачному кадру.

Заслуженная артистка Любовь Артемьева практически не смотрит фильмы и сериалы со своим участием, поскольку ей гораздо интереснее собственная жизнь. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на съемках сериала «Роддом».

«Ой, практически не смотрю. Некогда, мне интересней моя жизнь», — призналась Артемьева.

Актриса добавила, что и за работами коллег следит крайне редко. По ее словам, просмотр собственных проектов может вызвать желание оценивать и критиковать результат уже с позиции зрителя.

«Я вот сяду, я буду говорить: «Что вообще? Что за бред вот это вот? Ну, кому оно надо?» — объяснила артистка.

При этом Артемьева призналась, что хорошо понимает, насколько сложной остается актерская профессия. Поэтому, даже если сама редко смотрит кино, она способна искренне восхищаться удачными работами коллег.

«Вот тебе дают текст, и стоит режиссер, и не всегда внятный. И вот из этого, из этой всей невнятности возникает какое-то чудо», — отметила актриса.

По словам Артемьевой, именно знание внутренней кухни профессии заставляет ее ценить результат. Даже неудачная работа может вызвать у нее интерес, поскольку она понимает, сколько субъективности в оценке актерской игры.

Отдельно артистка затронула тему профессионального эго. По ее мнению, его важно вовремя сдерживать, иначе стремление к признанию может выйти из-под контроля.

«А наше эго, оно, если его не приструнять, как раздуется, блин, ходить негде будет», — пошутила Артемьева.

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