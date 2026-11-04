Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Один трогательный момент способен полностью изменить отношение к детям. Теперь даже постановочные сцены вызывают у артиста искреннее волнение.

У актера Ильи Глинникова отступили страхи, когда он взял своего ребенка на руки. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru на съемках сериала «Роддом».

«Мне когда, знаете, мой ребенок пришел в этот мир, дали, и у меня первое, что прозвучало в голове — а чего боялся?» — вспомнил актер.

Как отцовство изменило отношение Глинникова к съемкам

Глинников отметил, что после собственного опыта отцовства работа с младенцами на площадке воспринимается им иначе.

При этом съемки требуют от актера особой осторожности. Каждое действие с ребенком необходимо заранее отрепетировать и продумать до мелочей.

«Когда заносят уже ребенка в кадр, и я же его там достаю, мне надо его взять, положить аккуратно», — объяснил Глинников.

Актер признался, что сцены с детьми вызывают у него особый эмоциональный отклик. По его словам, когда держишь младенца на руках, возникает «определенное подключение» на другом уровне.

При этом на съемочной площадке важно учитывать не только актерскую игру. Команда заранее проговаривает все детали, поскольку одновременно необходимо работать со светом, звуком и камерой, не забывая о безопасности ребенка.

«Я как-то все равно подключаюсь и переживаю, да, за детей», — признался артист.

Что известно о ребенке Ильи Глинникова

Ранее слухи о том, что Иван Глинников стал отцом, появились еще летом 2025 года. Об этом, в частности, рассказывал бывший участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов. Сам актер долгое время не комментировал информацию.

В январе 2026 года Глинников опубликовал фотографию с пляжа Ле-Морн на Маврикии, где держит на руках младенца. Снимок был сделан в день Крещения Господня.

Личность матери ребенка актер тщательно скрывает. В августе 2025 года он публиковал фотографию с возлюбленной, однако не раскрывал ее имени. По некоторым данным, пара официально не регистрировала брак.

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