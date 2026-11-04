Свидетелей по делу Усольцевых проверили на полиграфе: что удалось узнать

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Следователи пропустили через детектор лжи всех, кто ходил по тому же маршруту, что и пропавшая семья.

Свидетели, которые в день исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае находились в районе происшествия, прошли проверку на полиграфе. Об этом РИА Новости сообщили в управлении СК России по Красноярскому краю.

«Люди, которые ходили до Буратинки (название горы в районе происшествия — Прим. ред.) и потом возвращались обратно в тот же день, Усольцевых не встретили. Свидетелям проведены полиграфы, осмотрены их телефоны. Могли ли они разминуться с Усольцевыми? Да, могли», — отметила следователь Яна Сырымбетова.

Следователи рассматривают два вероятных маршрута исчезнувших туристов — по направлению к горе Буратинка либо к горе Мальвинка.

Семья Усольцевых бесследно пропала 28 сентября 2025 года во время турпохода. Исчезли 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Изначальным пунктом назначения была выбрана гора Буратинка в Партизанском районе.

Поисковая кампания стартовала после того, как первого октября о пропаже заявил сын Ирины Даниил. В первые две недели в операции приняли участие более 1500 человек — спасатели, правоохранители и добровольцы. Поисковики обследовали десятки квадратных километров местности. Несмотря на все усилия и задействованные технические ресурсы, найти семью пока не удалось.

Версии исчезновения Усольцевых

Несчастный случай считается одной из наиболее вероятных версий исчезновения. Предполагается, что Усольцевы могли просто потеряться в лесу. В день похода обстановка в районе осложнилась из-за плохой погоды, дождя, тумана и резкого похолодания. Кроме того, местность отличается сложным рельефом и изобилием каменных россыпей.

Есть и другое предположение - спасаясь от непогоды, семья могла укрыться в расщелине или другом замкнутом пространстве, где они решили развести костер. В таком случае Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь могли отравиться угарным газом.

Следователи не исключают и версию с преступлением. Например, соседка Усольцевых ранее заявила, что подозревает заказное убийство. Кроме того, исследователь Валентин Дегтерев предположил, что Сергей Усольцев мог отправиться в тайгу не ради турпохода, а для передачи крупной суммы денег людям, которые его шантажировали в интересах украинских кол-центров.

Среди других версий - нападение дикого зверя, добровольный уход в закрытое сообщество старообрядцев, а также инсценировка собственной пропажи.

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