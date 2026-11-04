«Лучшая роль»: Илья Глинников впервые рассказал об отцовстве

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Даже звезды с трудом справляются с переменами в жизни.

Актер Илья Глинников признался, что рождение ребенка стало для него одним из самых значимых событий в жизни. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на съемках сериала «Роддом».

По словам артиста, первые месяцы в роли отца оказались непростыми. Ему приходилось вставать по ночам и практически не спать. Однако все трудности, связанные с заботой о малыше, Глинников воспринимает положительно.

«И вставали, и не спали, и это самая лучшая роль, которую когда-либо играл», — сказал актер.

Глинников также отметил, что в его жизни уже были события, которые кардинально меняли ее и делили на периоды «до» и «после». Но появление ребенка он считает особенным.

«Это лучшее, что со мной случилось в жизни. Вот. Да, это самое лучшее», — признался артист.

При этом высыпаться молодому отцу пока удается не всегда. На вопрос о сне Глинников ответил, что все происходит по-разному: «Стараемся».

Слухи об отцовстве Ильи Глинникова появились еще летом 2025 года. О возможном рождении ребенка тогда рассказал бывший участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов, однако сам актер долгое время не комментировал эту информацию.

В январе 2026 года Глинников опубликовал фотографию с Маврикия, на которой держит на руках младенца. Снимок был сделан в день Крещения Господня.

Личность матери ребенка актер не раскрывает. В августе 2025 года он публиковал фотографию с возлюбленной. Однако ее имя не называл. По некоторым данным, пара официально не регистрировала отношения.

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