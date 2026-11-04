Вернутся не все: Илья Глинников отказался сниматься в продолжении «Интернов»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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От белого халата актер, тем не менее, не отрекся. Он участвует в работе над новым сериалом о врачах.

В недавнем интервью 5-tv.ru актер Иван Охлобыстин заявил о планах возродить комедийный сериал «Интерны». По его словам, съемки новых эпизодов могут начаться в следующем году. Сам он всерьез задумался и о собственном возвращении в каст. Впрочем, вспоминая, как на протяжении нескольких лет напряженно работал над проектом, Охлобыстин немного волнуется — а готов ли он к таким трудностям сейчас?

В отличие от старшего коллеги, актер Илья Глинников, игравший его непутевого подопечного, на вопрос о возвращении ответил отрицательно и незамедлительно. На съемочной площадке нового медицинского сериала «Роддом» артист заявил, что не готов второй раз входить в реку «Интернов».

«Это никакой не секрет, по-моему, у нее же презентация была. Нет-нет. Я думаю, что, ну, я вряд ли, нет. Нет, не хочу», — сказал Глинников.

По словам актера, в проекте «Роддом», хоть он тоже напрямую связан с медициной, его заинтересовала сама тема сопровождения появления маленького человека на свет, а еще подход команды к освещению этой стороны жизни.

В этом году стало известно, что Глинников впервые стал отцом. Он рассказал, что проходил весь путь рождения ребенка вместе с супругой и много общался с докторами и акушерами. А когда готовился к родам, лично общался с главврачом роддома, и тот признавал — немногие участники его семинаров хотят впоследствии работать в этой сфере.

«Никто не хочет идти. А потому что это истинное служение! И я очень рад быть причастным к людям, которые являются проводниками буквальными, первыми людьми. Потому что это действительно дом, они там живут. То есть, в отличие от докторов, они просто там живут. Это же не больница, это дом», — заключил артист.

«Интерны» — комедийный сериал о молодых врачах, которые проходят практику в больнице под началом циничного и язвительного доктора Андрея Быкова, сыгранного Иваном Охлобыстиным. В актерский состав также вошли Кристина Асмус (Варя Черноус), Илья Глинников (Глеб Романенко), Александр Ильин — младший (Семен Лобанов), Вадим Демчог (Иван Купитман), Светлана Камынина (Анастасия Кисегач) и Светлана Пермякова (Любовь Скрябина). Премьера состоялась в 2010 году, сериал завершился в 2016-м, а теперь создатели собираются вернуть зрителей к экранам спустя более десяти лет после выхода первых серий.

Сюжет нового сериала «Роддом» строится вокруг ординатора Кати Лапкиной (Ирина Уханова), которая с детства мечтает стать акушером, но ее мать Анна Ивановна (Людмила Артемьева), главврач роддома, не видит не принимает ее выбор. Кате придется доказать родительнице свою профпригодность и влиться в коллектив отделения. В числе ее коллег обаятельный акушер-гинеколог Андрей Викторович (Илья Глинников), неонатолог-философ Илья Сергеевич (Сергей Дружко), анестезиолог Наталья Александровна (Анна Богомолова), акушер Станислав Григорьевич (Вадим Дубровин), начмед Василий Петрович (Василий Кортуков) и санитарка Глаша (Елизавета Гончаренко).

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