Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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На пресс-завтраке худрук подробнее рассказал об успехах театра за последние пять лет и поделился результатами своей работы.

Когда в 2021 году народного артиста России Константина Хабенского назначили худруком Московского Художественного театра имени Чехова вместо режиссера Сергея Женовача, в профессиональной среде разгорелись споры.

Спустя пять лет на пресс-завтраке Хабенский рассказал, чего им удалось за это время добиться и что изменилось после его назначения на этот пост. Подробнее об этом пишет 5-tv.ru.

Главный итог: деньги и зрители

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Артист решил подвести итоги пятилетки под его руководством не эмоциями, а фактами и цифрами. В первую очередь он отметил повышение прибыли. Причем этого удалось добиться через слом стереотипов и отказов от громких лозунгов. Они руководствовались простой логикой — если людям интересно, то они придут на спектакль. В итоге число зрителей увеличилось с 266 тысяч в год до 302 тысяч. Да и бор вырос в три раза.

«Это не связано с тем, что там дешевеют или поднимаются цены на билеты. Это связано с тем, что к театру стало повышенное внимание», — отметил худрук.

Посещаемость демонстрирует почти стопроцентный результат, хотя количество мест и сцен театр не увеличивал. Показатели Хабенский объясняет выполнением стратегии по привлечению новых любителей спектаклей.

Отдельно худрук остановился на интересе молодежи. Он особо выделил проект Пушкинской карты, который, по его словам, помог приобщить студентов и молодых людей к постановкам.

«Количество билетов, реализованных по Пушкинской карте — от 12,3 тысячи до 36,9 тысяч. То есть, это на 200% повышение. Объем реализации по Пушкинской карте очень сильно вырос — с 21 тысячи до 126 тысяч. Нам удалось достучаться и рассказать молодым людям, которые владеют картой, что это очень просто и у нас интересно», — добавил артист.

Для людей и про людей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Первой задачей после вступления в должность Хабенский назвал встречу с труппой и организацию команды профессионалов, благодаря которой и родилась стратегия МХТ на пять лет. Пересмотр репертуарной политики, изменение имиджа театра и обновление репертуара.

«За пять лет — 54 премьеры, 19 на основной сцене, 17 на малой сцене и 16 на новой сцене. Это еще мы не говорим об эскизах, которые были показаны на протяжении всего этого времени. То есть, не все спектакли вошли в репертуар», — пояснил худрук.

Главный принцип репертуара артист сформулировал так: «Для людей и про людей». По его словам, МХТ имени Чехова должен стать главным драматическим театром России. При этом он добавил, что театр продолжает искать автора и режиссера.

Расширилась и география гастролей. Театр с успехом выступает в Японии, Казахстане, Белоруссии, Венесуэле, Казахстане и Китае, Однако Хабенский рассказал о сотрудничестве театра с госкорпорациями Роскосмос и Росатом. Он заявил, что артисты выступали на Байконуре и космодроме «Восточный», а также организовывали культурные программы в атомных городах.

«Театр не может все время сидеть на одном месте. Видимо, это заложено природой театра», — считает художественный руководитель.

Забота о сотрудниках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Средняя зарплата сотрудника МХТ выросла на 60% относительно осени 2021 года, сообщил Хабенский. Кроме того, с 2024-го введены полисы ДМС, появилось служебное жилье для молодых артистов и нуждающихся, действуют ежемесячные выплаты на каждого ребенка сотрудника до 16 лет.

«Очень важно, чтобы люди понимали, что они защищены, что о них заботятся, что им здесь безопасно, интересно и тепло — и в прямом и переносном смысле. Принимаем молодых актеров в театр и, естественно, их нужно обеспечить заботой и работой», — пояснил артист.

Хабенский также заметил хорошую перемену в театре. По его словам, у сотрудников технической части появились искренние «человеческие» улыбки. Он связывает это с изменившимся настроением и ощущением себя в театре.

Единая экосистема

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ruСтав ректором школы-студии МХАТ, Хабенский подчеркивает, что театр, музей и школа — единая экосистема. Он отметил, что после прихода не собирался ломать образовательную программу, поскольку поставил совсем другую цель.

«Я здесь скорее как менеджер, который должен обеспечить и сотрудников школы, и студентов, которые учатся всему необходимому для того, чтобы они получали образование», — пояснил Хабенский.

Среди первых шагов он выделил введение единой формы для студентов, образование содружества выпускников школы и проведение вечеров «Моя школа» на сцене учебного театра. При этом вырученные средства идут на стипендии учащимся, премии и поддержку педагогов. Артист также рассказал о появлении отдельного фонда целевого капитала для стипендий, который собрал уже 36 миллионов рублей.

«Хочется, чтобы школа-студия МХАТ была ценна не только талантливыми людьми, но и людьми образованными, готовыми поддержать любой разговор в любом обществе», — выразил надежду актер.

Воссоединение МХТ и МХАТ

Фото и видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ruРассуждая о воссоединении МХТ и МХАТ имени Горького, Хабенский не исключил подобного сценария. Он допустил, что оба театра вскоре станут единым целым, поскольку путаницу между ними следует завершить.

«Естественно, мысль о том, что когда-то должна закончиться эта путаница — МХАТ-1, МХАТ-1, какой первый, а какой второй, где мы встречаемся, где смотрим спектакли. Со временем, наверное, это произойдет», — считает Хабенский.

При этом худрук дополнил, что это решение не в его компетенции — он может лишь предложить совершить первые шаги для этого. В то же время, процесс объединения не должен быть таким болезненным, как разрыв, и все должно пройти «более цивилизованно».

В конце о самом главном

Самой важной частью своей жизни Хабенский назвал именно благотворительный фонд. Он рассказал, что работа в театре, в школе, на съемочных и сценических площадках в конечном счете служит одной цели — чтобы дети и люди вовремя получили помощь, в которой нуждаются.

«Все остальное — роль может получиться сегодня так, завтра так. А здесь серьезные вопросы, которые не решаются и не отмечаются никакими премиями и призами за главные роли», — указал он.

Свой пресс-завтрак Хабенский завершил словами: «Ум не богатеет от того, что ты прочитал или приобрел, а сердце — от того, что ты отдал».

Решение о назначении Хабенского на пост руководителя МХТ многие воспринимали скептически. Однако перемены, достигнутые по итогам пятилетней работы, сметают все домыслы. Цифры говорят сами за себя — театр стал ближе к людям и подарил возможность развиваться молодым талантам.

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