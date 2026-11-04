Война с плесенью: как найти источник влаги в квартире и не дать грибку венруться

Фото: legion-media/Kyrylo Syvun

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Без устранения сырости противогрибковые средства дают лишь временный эффект.

Даже сильные средства от грибка не помогут надолго, если в квартире остается источник влаги — текущие трубы, слабая вентиляция или промерзающие стены. Как отыскать причину и не дать плесени вернуться, журналистам Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета Александра Чихринова.

Специалист посоветовала не хвататься сразу за химию и ремонт. Сначала надо понять, откуда берется лишняя влага. Обработка поверхности бесполезна, пока сохраняются условия для распространения грибка: зимой он может снова пойти по промерзающей стене, особенно при постоянно высокой влажности.

Подсказкой станет место, где появился грибок. Углы наружных стен, пространство за шкафом или зона у окон указывают на конденсат. Заодно стоит проверить швы на герметичность, состояние фасада и трубы на протечки.

Следить за микроклиматом удобно с бытовым гигрометром: он покажет уровень влажности и поможет заметить отклонения. Для жилья норма — 40–60% относительной влажности. Если прибор регулярно показывает больше 60%, пора действовать.

Небольшие пятна на твердых поверхностях обрабатывают противогрибковым составом по инструкции производителя, а потом дают поверхности полностью высохнуть. Перед ремонтом, после удаления плесени и устранения сырости, можно нанести антисептическую грунтовку. Но полагаться только на нее нельзя: она не заменяет очистку и не убирает причину влаги.

Если виноват влажный воздух, выручит бытовой осушитель. На кухне и в ванной проверяют вытяжку. При протечках сначала чинят трубы, при негерметичных швах — восстанавливают герметичность. И только потом берутся за отделку.

«Закрашивать пораженный участок без предварительной очистки и просушки не стоит: источник проблемы при этом сохраняется, поэтому плесень может снова проявиться на поверхности», — предупредила Чихринова.

Есть случаи, когда своими силами справляться уже бесполезно. Большая площадь поражения, возвращение грибка после обработки, плесень под обоями и штукатуркой, постоянно сырые стены, стойкий запах сырости и неспособность найти источник влаги — все это поводы вызвать специалистов.

Пренебрежение вопросами гигиены в любом жилье, будь то постоянное место жительства или временное пребывание, может негативно сказаться на здоровье. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что сырость в помещениях увеличивает риск развития респираторных заболеваний, аллергии и астмы. Плесень, в свою очередь, может вызывать кашель, насморк и раздражение глаз даже у тех, кто ранее не испытывал аллергических реакций.

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