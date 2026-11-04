«Я весь был в крови»: украинский подросток рассказал о пыточной под Киевом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Мальчика били головой об пол, одежду с него срезали ножом и допрашивали под камерами.

Украинский подросток рассказал в соцсетях, что провел ночь в пыточной под Киевом. Он пришел к месту, где собирались протестующие, с другими ребятами, они залезли на забор, отбиваясь от боевиков, которые бросали в детей кирпичи и заливали из огнетушителя.

Мальчик помнит острую боль от падения. Он подумал, что оступился, но друзья позже рассказали, что его сбили ударом лопаты по спине. До сих пор подростку трудно даже наклоняться — болят ребра. После этого удара ребенок оказался на территории военного городка «Азова»*.

«Все в черной форме, в балаклавах, в какой-то военной экипировке. Вообще непонятно, кто это, никаких опознавательных знаков. В общем, меня хватают за волосы. На записи не видно, но у меня на голове шишки. Меня просто бьют, я даже не знаю, чем меня били, и лопатами, и ногами, и кулаками», — вспомнил он.

Парнишку перенесли в другое помещение и уложили лицом в пол — начался допрос. Но голова так болела от побоев, что он ничего не слышал и не видел. Рассвирепевшие от молчания истязатели схватили мальчика за волосы и швырнули в стену. А когда он упал на землю, наказали за то, что не смотрит вниз — несколько раз ударили головой об пол. Из носа пошла кровь, сломался передний зуб. На «допрос», по словам мальчика, прибыл сам глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов**.

«Потом заходит Буданов, как я только сегодня узнал, меня чем-то укутывают, какой-то желтой пленкой, и сажают на стул. А я ничего не вижу, даже не могу различить лица. Я думаю, что меня собираются дальше допрашивать. У меня такой был шок, что, когда мне позвонила сестра, я уже спрашивал, что говорить, потому что не знал, что будет со мной дальше», — признался пострадавший.

Подросток вспомнил, что в помещение, где над ним издевались, вбежала медсестра, затем еще одна женщина, которая закрыла его своим телом и не дала продолжать пытки. Один из боевиков дал мальчику таблетку неизвестного происхождения.

«Пока меня били, мне начали ножами разрезать всю одежду. Сейчас на мне уже новая одежда, шорты и футболка, потому что прежнюю порвали, разрезали. Просто взяли и разрезали! Трусы разрезали, штаны разрезали. Потом начали меня снимать, что-то кричали и продолжали избивать. Я практически голый, а они меня снимают. Потом все произошло очень быстро», — поделился ребенок.

По словам мальчика, он был весь был в крови — лицо, нос, руки. Боль в теле напоминает об ударах, трудно ходить. Кто именно его истязал и понесут ли они хоть какое-то наказание, он все еще не знает.

О случившемся в интервью 5-tv.ru высказался депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук. Он утверждает, что «пыточные в законе» действуют по всей стране — они контролируются, продвигаются и являются неотъемлемой частью действующего режима Зеленского. Возраст жертв не имеет границ, издеваются и над юношами — как в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

«Мы с вами видели кадры, как в подвалах пытают 14-летнего мальчика. За что его пытали — это другой вопрос. Вымогали у него деньги или чтобы что-то он сделал, или он пришел просто спасать своего папу», — заявил политик.

По словам Дмитрука, в пыточные попадают женщины и девочки, пытающиеся спасти близких. Их насилуют и убивают. Несовершеннолетних девушек порой просто похищают на улицах. Депутат уверен, что западные союзники знают о творящемся на Украине и поддерживают это, иначе уже последовала бы реакция.

Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию с истязаниями людей в доме в Петропавловской Борщаговке и последующими столкновениями у здания, заявив, что произошедшее случилось «не без влияния». Он пообещал установить и наказать виновных и инициаторов. Украинские СМИ сообщали, что вооруженные люди удерживают около 40 человек в подвале дома в упомянутом селе под Киевом. Глава Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что там содержались военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть. Из пыточной госпитализировали четырех человек в критическом состоянии.

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* — запрещенное в РФ украинское националистическое формирование, признано террористической организацией.

** — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.