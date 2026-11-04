«Нишевый» рвется в мейнстрим: филолог назвал фаворита среди слов года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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Термины «ИИ» и «нейросеть» уже прошли пик популярности.

Доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз заявил, что прилагательное «нишевый» может надолго закрепиться в русском языке. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

Кронгауз объяснил, что это слово сильно изменило значение и сферу употребления, а его популярность отражает важные тенденции в восприятии окружающей действительности. Именно «нишевый» в новом значении эксперт считает своим фаворитом среди претендентов на сохранение в языке.

При этом победа в конкурсе «Слово года 2026», по словам лингвиста, не гарантирует закрепления прилагательного: слова из молодежного сленга часто уходят из повседневного общения. В качестве примера он привел ситуативное образование новых интересных слов.

Среди слов года Кронгауз выделил шутку «пухосос», понятную, скорее, только москвичам — летом в столице было очень много тополиного пуха. Из пополняющейся ИТ-лексики он отметил слово «нейрослоп», с которым отчасти связывают «пухососа».

Технологические термины «ИИ» и «нейросеть», добавил эксперт, уже прошли пик популярности в прошлом году.

Слово «нишевый» получило широкое распространение за пределами маркетинга и теперь активно используется в культуре и повседневной речи. На этом основании оно может претендовать на звание «Слово года». Об этом 24 августа заявила эксперт Минпросвещения России, профессор филологического факультета РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.

По словам эксперта, слово вышло за рамки маркетинга, проникло в культуру и повседневное общение и стало модным. Козловская сослалась на данные архива «Интегрум»: в 2024 году в русскоязычных СМИ слово употреблялось 34 тысячи раз, а в 2025-м количество таких случаев превысило 60 тысяч.

Еще одним признаком растущей популярности эксперт назвала расширение сочетаемости слова. Его основное значение — ориентированность на узкую аудиторию — сохранилось, однако в речи оно все чаще стало ассоциироваться с необычностью, редкостью и нестандартностью.

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