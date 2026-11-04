Устроил погром в доме и уснул на диване: медведь забрался в жилой дом в Томской области

На севере Томской области медведь устроил погром в доме и уснул

Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

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Зверь разгрыз холодильник, вероятно, найдя там еду.

В поселке Неготка Каргасокского района Томской области медведь проник в жилой дом, разгромил его и улегся спать на диване. О произошедшем в конце прошлой недели РИА Новости рассказала глава Толпаровского сельского поселения Людмила Гаврилова.

Хозяйки в момент визита хищника не было — она уехала. Зверь выставил окно, разбил все внутри, снял картины и разгрыз холодильник, где, видимо, нашел что-то съестное. Пока медведь бегал и дергал предметы, даже включился телевизор. Затем он перекусил и лег спать на диван.

По словам Гавриловой, в поисках еды хищник зубами и лапами «растерзал» весь холодильник, где, вероятно, были мясо и яйца, а также разломал стол и шкаф от гарнитура.

Утром родственники женщины пришли протопить печь и накормить кошек. Услышав храп, они обнаружили медведя спящим на диване.

Почему медведи выходят к людям

Погода и количество доступного корма напрямую влияют на поведение медведей. По словам заведующего сектором териологии Зоологического музея МГУ и ведущего научного сотрудника Сергея Крускопа, в теплые зимы на юге России звери могут вовсе не залегать в берлоги. В средней полосе сроки зимовки также зависят от температуры и наличия пищи.

Когда медведи впадают в спячку

Если лето было урожайным, а осень выдалась холодной, медведи могут начать подготовку к зимовке уже в конце октября. При теплой погоде этот период способен сдвинуться к декабрю.

Перед залеганием звери активно набирают вес и стараются получить как можно больше калорий. В это время они особенно охотно едят орехи и жирную рыбу.

Почему медведи выбирают самую жирную рыбу

Ученый обратил внимание и на особенности питания медведей во время массового хода лосося. Когда рыбы много, хищники могут выбирать только наиболее питательные части туши — брюшко, икру и молоки. Хребет, голову и хвост они нередко оставляют. В периоды, когда добычи меньше, медведь может съесть рыбу целиком.

Почему звери приходят в населенные пункты

Если естественного корма недостаточно, медведи начинают больше перемещаться в поисках пищи. Иногда они случайно оказываются рядом с населенными пунктами, преодолевая большие расстояния. В других случаях зверей привлекают источники легкой пищи, в том числе свалки.

Перед зимовкой стремление накопить запасы может снижать естественную осторожность животных. Поэтому в этот период вероятность появления медведей рядом с людьми может возрастать.

Последние случаи выхода медведей к людям

Ранее представители Народного фронта Иркутской области сообщили о появлении медведя на территории школы в селе Залог. Зверя привлек запах еды из школьной столовой.

За две недели это был уже второй случай выхода медведя к людям. До этого хищника заметил сотрудник заповедника, после чего животное ликвидировали.

Другой медведь ночью повредил крыльцо школы и попытался забраться внутрь по трубе. Сорвавшись, он продолжил искать путь в здание и начал скрестись в окна.

Кроме этого, еще один медведь появился рядом с новым детским садом «Огонек» в Алтайском районе Республики Хакасия. Об этом сообщила глава района Ирина Войнова в социальных сетях.

По ее словам, после сообщения о хищнике на место выехали опытные охотники и сотрудники полиции. Специалисты организовали поиски животного.

Глава района призвала жителей сохранять осторожность и на время отказаться от прогулок, особенно вместе с детьми. Школьникам также рекомендовали оставаться на связи со взрослыми.

При встрече с медведем Войнова посоветовала не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать. О появлении хищника необходимо сразу сообщить по единому номеру экстренных служб 112.

Как отпугнуть медведя

Если медведь заметил человека и начал двигаться в его сторону, охотник Алексей Вайсман советует попытаться отпугнуть хищника. По его словам, в такой ситуации может помочь громкий крик — желательно низким и уверенным голосом. Вайсман отмечает, что в его личном опыте срабатывала и эмоциональная, в том числе нецензурная, речь.

Еще один прием — визуально увеличить свой силуэт. Для этого можно поднять руки или распахнуть верхнюю одежду, особенно плащ. Человек при этом выглядит выше и шире, а резкое изменение силуэта может насторожить зверя и заставить его отступить.

При этом подходить к медведю или пытаться его преследовать нельзя. Если животное находится рядом с людьми или населенным пунктом, о его появлении следует сообщить в экстренные службы.

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