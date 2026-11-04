Снайперы ВС РФ прикрывают артиллерию от дронов. Лучшее видео из зоны СВО
Снайперы «Центра» прикрывают артиллерию от дронов ВСУ
Фото, видео: Виктор Антонюк/ТАСС; 5-tv.ru
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Военнослужащие выявляют посты наблюдения противника и уничтожают их.
Снайперские пары Алейского соединения группировки войск «Центр» прикрывают артиллерию и штурмовые подразделения от ударов дронов ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции.
Военнослужащие снайперских подразделений продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении. Они защищают позиции артиллерии от атак тяжелых коптеров и ударных FPV-дронов: работая на передовых позициях и в глубине боевых порядков противника, снайперские пары наблюдают за воздушной обстановкой, своевременно обнаруживают вражеские беспилотники и уничтожают их из штатного вооружения, не давая выйти на боевой курс.
Кроме того, снайперы прикрывают логистику штурмовых подразделений на переднем крае в ходе наступательных действий. Они сопровождают группы на маршрутах выдвижения, не допуская атак беспилотников по личному составу.
Военнослужащие также выявляют посты наблюдения противника и уничтожают их, ведут поиск «дронов-ждунов» на маршрутах передвижения техники и личного состава. Своевременное обнаружение и ликвидация замаскированных беспилотников помогает предотвращать внезапные атаки.
На счету снайперов десятки уничтоженных дронов ВСУ различных типов. Применение снайперского оружия по воздушным целям позволяет эффективно бороться с малоразмерными и низколетящими беспилотниками.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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