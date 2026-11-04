Турецкие фанаты поют «Калинку»: как футболист Батраков покорил Стамбул

Фото, видео: Reuters/Kemal Aslan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Футболист установил рекорд среди россиян по скорости достижения четырех голов в Лиге чемпионов.

Российский 21-летний футболист Алексей Батраков этим вечером заставил тысячи турецких болельщиков петь «Калинку-малинку».

Именно так фанаты «Галатасарая» теперь празднуют голы российского полузащитника. Этим вечером Алексей Батраков, выступающий за турецкую команду, оформил дубль в первые 15 минут матча со «Штутгартом».

Он не просто помог команде, но и установил рекорд среди наших футболистов по скорости достижения отметки в четыре забитых мяча в Лиге чемпионов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.