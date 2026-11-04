Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

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Они пожелали, чтобы в каждом доме царили тепло и согласие, а рядом были те, кто поддержит словом и делом.

Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции (МКС). Их видеообращение распространила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Отсюда, с орбиты, отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь. И в этом глубокий смысл праздника», — отметил Дубров.

Он также добавил, что именно в переломные моменты истории его сограждане проявляли истинную сплоченность и умение ответить на вызов ради будущего благополучия. Эту мысль поддержала и Анна Кикина, приведя в пример работу космонавтов на МКС.

По ее словам, вдали от родной земли особенно важны такие качества, как доверие и взаимное уважение. Сотрудничество на международной станции требует единого стремления к общей цели, несмотря на культурные и прочие различия между людьми. Именно верность цели организует космонавтов и помогает им делать новые шаги во благо человечества.

«Когда люди объединяются ради большого и важного дела, невозможное становится возможным», — сказала Кикина.

Сергей Тетерятников пожелал согражданам, чтобы в их домах царили тепло и согласие, чтобы рядом всегда были те, на кого можно опереться — не только на словах, но и на деле. По мнению космонавта, чувство сопричастности дает большую силу и способность преодолевать тяжелые времена, а уважение к истории позволяет строить светлое будущее.

День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. В ряды ополчения тогда принимали людей независимо от сословий — это помогло преодолеть внутренние распри и объединиться перед лицом общей угрозы.

В 2004 году Межрелигиозный совет России выступил с инициативой сделать 4 ноября государственным праздником, и депутаты Госдумы ее поддержали. Впервые в новом статусе дату отметили в 2005 году, и с тех пор это официальный выходной.

Традиционно в этот день в городах проходят митинги, концерты, исторические реконструкции и театральные представления. В 2026 году праздник проходит в рамках Года единства народов России, который был объявлен указом президента.

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