«В одном окопе не спрашивают, кто какой национальности»: итоги Года единства

Фото, видео: © РИА Новости/Софья Сандурская; 5-tv.ru

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Президент заявил, что успешные проекты должны стать частью госполитики.

Успешные проекты и инициативы, получившие поддержку населения, должны стать частью государственной политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин — сегодня в Кремле он провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Во время него подвели итоги Года единства народов России. Президент подчеркнул: нужно не просто отчитаться, но сохранить все лучшее, что уже удалось наработать. Какие еще важные заявления прозвучали, узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

На сидящих за столом нет расшитых шелком ярких национальных костюмов и необычных головных уборов, хотя представителей разных этносов хватает!

— «Я по национальности аварец, моя жена армянка!»

— «Папа — турок, мама грек, а я русский человек».

И на совете по национальным отношениям за столом не дискуссия, а ревизия результатов — Года единства народов России!

Именно на совете по межнациональным отношениям ровно год назад президент объявил 2026-й годом единства народов России. Так что это мероприятие — в преддверии Дня народного единства — флагманское. и итоговое.

К тому же в рамках Года народов России в календаре появилось два новых праздника: 30 апреля — День коренных малочисленных народов России и 8 сентября — День языков народов России.

«Заметно возрос интерес и к изучению национальных языков, что я считаю очень важно, ремесел, обычаев. Ну ведь это так интересно!» — заявил Путин.

Помимо русских, которых в нашей стране более 100 млн человек, самые многочисленные национальности — это татары, чеченцы, башкиры, чуваши и аварцы. Представителей каждой — более миллиона. Всего же Россия насчитывает более 190 этносов, из которых 47 признаны малочисленными. И каждый их представитель — неотъемлемая часть национального многообразия.

«Вы знаете, как ждут наши прославленные коллективы Северного Кавказа и в самых разных регионах. Как встречают бурными аплодисментами наших коллег из Якутии», — прокомментировала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Еще одна причина отметить Год единства — межнациональное братство, сложившееся в окопах и блиндажах СВО.

«В одном окопе не спрашивают, кто какой национальности. Важно, можно ли доверить товарищу свою жизнь», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Виктор Водолацкий.

Многонациональный народ России сплотился перед лицом стихии во время наводнения в Дагестане. Волонтер Ахмед Абдурахманов нашел там любовь всей жизни.

«Даже не русский, а девочка армянка, и для меня это стало более значимо, что я уже присмотрелся, чтобы взять ее в жены», — прокомментировал он.

В конце вступительного слова Владимир Путин поручил собравшимся не завершать Год единства.

«Считаю, что Год единства не должен заканчиваться 31 декабря, и просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать на тему о том, как продлить эту работу», — подчеркнул президент.

Думать долго не пришлось!

«Просим вас продлить Год единства народов России и объявить период с 2027 по 2036 год Десятилетием единства народов России», — сказал лидер греческой ассоциации в РФ, бизнесмен Иван Саввиди.

Впрочем, стоит ли ограничиваться 10-летием: ведь страна, простирающаяся от Балтики до Курильских островов, от тундры до калмыцких степей и кавказских вершин, в принципе не может жить иначе, как в единстве.

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