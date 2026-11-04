«Юра сделал свой выбор»: Хабенский объяснил уход Борисова из «Гамлета»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Несмотря на творческую утрату, резонансная постановка продолжит существовать с новым актером в роли принца Датского.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, народный артист России Константин Хабенский высказался об уходе Юры Борисова из спектакля «Гамлет». По собственным словам, он благодарен актеру за участие в громком проекте в частности и за ответственное отношение к профессии в целом. Хабенский отметил, что и раньше сотрудничал с Борисовым и видел, как тот готовится к ролям.

«Другое дело, что жизнь немножко диктует свои профессиональные траектории и векторы, и нужно делать выбор, чтобы идти дальше своей дорогой. Никаких претензий нет. Просто не все возможно совместить», — сказал Хабенский в ходе пресс-завтрака.

Постановка Андрея Гончарова стала одной из самых обсуждаемых театральных премьер сезона. Спектакль вышел в мае и вызвал полярные оценки: одни увидели в нем смелое переосмысление шекспировской трагедии, другие подвергли режиссерские решения жесткой критике. С резкими отзывами выступили Олег Меньшиков, назвавший постановку «театральной катастрофой», и Михаил Боярский. При этом в театре замысел описывали как историю о семье и родительско-детских отношениях, а не о королевских страстях.

«Давайте я вам скажу свое ощущение и ощущение многих моих коллег, которым я доверяю в нашем цеху. Это очень интересное, яркое и точное авторское высказывание режиссера Андрея Гончарова на основе материала „Гамлет“. Это мощный авторский спектакль», — так о постановке по-прежнему говорит худрук МХТ.

С 25 ноября роль принца Датского будет играть молодой актер Оливер Мара, выпускник мастерской Олега Кудряшова в ГИТИСе. Последние показы с участием Борисова состоятся 22 октября и 5 ноября.

«Я думаю, что, конечно же, спектакль будет немножко другой, но общее высказывание и общая тональность спектакля „Гамлет“, ну, она просто не может измениться. Она просто не может измениться!» — заключил Константин Хабенский.

Тем временем сам Борисов продолжает международную карьеру. После роли в «Аноре» Шона Бейкера он стал первым россиянином, номинированным на «Оскар» в актерской категории за долгие годы. Сейчас его выдвигают на премию Американской киноакадемии во второй раз — за роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный». Партнером по площадке стал Эндрю Гарфилд, а студия Neon уже запустила оскаровскую кампанию.

Скромный артист не проявляет амбициозности и не спешит праздновать потенциальную номинацию: Для меня нет причин думать о чем-то подобном». Впрочем, за него совершенно противоположное уже решили кинокритики и поклонники. Помимо прочего, Борисов занят в съемках драмы «Арена» — режиссерского дебюта Сальмы Хайек, а также в проекте A24 «Деннис».

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