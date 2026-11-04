Петербург не забудет: Беглов выразил соболезнования близким Екатерины Райкиной

Фото: legion-media/Борис Кремер/PhotoXPress.ru

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Актриса, отдавшая полвека сцене Театра имени Вахтангова, скончалась на 89-м году жизни.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной. По его словам, петербургская и российская культура понесла тяжелую утрату.

«Много лет актриса служила в московском Театре имени Вахтангова. Ее знали и любили по работам в кино… Наш город будет хранить светлую память о Екатерине Райкиной», — приводит его слова пресс-служба администрации на официальном сайте.

О смерти актрисы стало известно 3 ноября — об этом рассказали в Фонде поддержки и развития культуры имени Аркадия Райкина. Позже ее сын Алексей Яковлев сообщил, что Екатерина Аркадьевна умерла в одной из столичных больниц.

В начале октября Райкину экстренно доставили в медучреждение с подозрением на острое кишечное кровотечение. Врачи провели курс интенсивной терапии и на определенном этапе добились временной стабилизации, однако последние недели артистка была прикована к постели.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье сатирика Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе. Ее родной брат — народный артист России Константин Райкин. Окончив в 1959 году Щукинское училище, актриса почти 50 лет служила в московском Театре имени Вахтангова.

На сцену она впервые вышла в 12 лет, сыграв Козетту в «Отверженных». В кино снялась в нескольких заметных картинах, включая «Западню», «Благочестивую Марту» и «Клуб женщин». Всего в фильмографии около полутора десятков работ. В 1976 году Райкина получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Как и положено актрисе, Райкина была влюбчивой, но мужей выбирала талантливейших, даже легендарных. Первым был Михаил Державин, вторым — Юрий Яковлев, от которого у нее родился сын Алексей, третьим — коллега по театру Владимир Коваль. Каждый оказал свое влияние на ее незаурядную судьбу.

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