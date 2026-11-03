Пенсионер весом 140 килограммов застрял в ванне и просидел в ней четыре дня

Пожилой москвич весом 140 килограммов застрял в ванне и провел в ней четыре дня

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Мужчина подавал сигналы, отчаянно стуча по трубам, но никто из соседей не слышал.

В Москве 71-летний мужчина весом 140 килограммов не смог выбраться из ванны и провел в ней четыре дня. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал информированный источник.

По его данным, пенсионер набрал воду, лег в ванну, и под его спиной образовался вакуум. Подняться мужчина не смог: все попытки вырваться вызывали сильнейшую боль. Несчастный звал на помощь и стучал по трубам, но соседи услышали его только через четыре дня. Чтобы не умереть от жажды, все это время он пил воду из душа.

Прибывшие на место спасатели достали мужчину из ванны и переложили на кровать. Медики скорой помощи осмотрели пострадавшего — госпитализация ему не потребовалась.

В сентябре похожий курьез чуть не стоил жизни 73-летнему испанцу. В муниципалитете Альянде, в населенном пункте Карседо-де-Ломес, спасатели вызволили мужчину, застрявшего в огромной винной тине.

Пострадавший сам позвонил в службу спасения, сообщив, что тонет в твердых остатках винограда. Ситуация осложнялась высокой концентрацией бродильных газов, из-за которых застрявший начал терять сознание.

Сосед удерживал мужчину на поверхности до прибытия пожарных. Из-за узкого проема и низких потолков спасатели не смогли вытащить его через верхнее отверстие — пришлось частично опустошить тину и перевести ее в горизонтальное положение. Тяжелых травм испанец не получил, но все же был доставлен в больницу для обследования.

Судя по всему, вне зависимости от географии, даже в солидных годах мужчинам свойственно преувеличивать свои возможности. Благо, во многих случаях им на помощь успевают прийти квалифицированные спасатели.

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