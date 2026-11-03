Сын Екатерины Райкиной заявил, что актриса умерла в больнице

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Прославленная актриса последние годы своей жизни жила одна.

Заслуженная артистка РСФСР, дочь советского сатирика Аркадия Райкина Екатерина Райкина умерла в московской больнице. Об этом изданию МК сообщил ее сын от второго брака Алексей Яковлев.

Актрису в начале октября доставили в одну из московских клиник. Поводом для госпитализации стало подозрение на острое кишечное кровотечение. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое, однако она до последнего оставалась в полном сознании. При этом из-за сильной слабости артистка не могла передвигаться самостоятельно и все это время была прикована к постели.

Смерть прославленной артистки наступила по естественным причинам, заявили в ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник также уточнил, что летом этого года Райкина уже проходила лечение в больнице, однако с возрастом силы актрисы постепенно угасали.

В последние годы своей жизни Райкина жила одна, но без внимания не оставалась. О ней заботился сын Алексей, а помогал ему в этом ее брат, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. Центральное место в ее судьбе занимал театр, тогда как кино стало лишь частью творческого пути: на счету актрисы 13 картин, в том числе «Западня», «Свадебное путешествие», «Дамы и гусары» и «Короткие истории». Сценический дебют Райкиной состоялся очень рано: в 12 лет она исполнила Козетту в «Отверженных», получив роль из-за болезни основной исполнительницы.

В жизни артистки было три брака. Первый — с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным — продлился всего два года. Вторым супругом стал народный артист СССР Юрий Яковлев, от которого у нее родился сын Алексей. Третьим мужем был заслуженный артист РСФСР, актер Вахтанговского театра Владимир Коваль.

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