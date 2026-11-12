🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 12 ноября. Вселенная приготовила знакам зодиака немало неожиданных поворотов. Главное — не бояться перемен и замечать возможности, которые открываются перед вами.
♈️ Овны
Овнам стоит обратить внимание на незавершенные дела. Одно забытое обещание может напомнить о себе в самый неподходящий момент.
Космический совет: закройте долги.
♉️ Тельцы
Тельцам предстоит услышать неожиданное признание. Не торопитесь с ответом, если чужие слова застанут вас врасплох.
Космический совет: выдержите паузу.
♊️ Близнецы
Близнецам улыбнется удача в вопросах, связанных с деньгами. Однако внезапная выгода не должна становиться поводом для расточительности.
Космический совет: считайте прибыль.
♋️ Раки
Ракам захочется провести больше времени в одиночестве. Не заставляйте себя общаться, если душа требует тишины.
Космический совет: восстановите силы.
♌️ Львы
Львам придется взять инициативу в свои руки. Окружающие будут ждать вашего решения, поэтому не теряйте уверенности.
Космический совет: возглавьте процесс.
♍️ Девы
Девам стоит отказаться от привычки сравнивать себя с другими. Чужие достижения не делают ваши собственные успехи менее значимыми.
Космический совет: цените свой путь.
♎️ Весы
Весам судьба подарит повод для радости ближе к вечеру. Не исключено, что хорошие новости придут совершенно неожиданно.
Космический совет: принимайте подарки судьбы.
♏️ Скорпионы
Скорпионам стоит присмотреться к человеку, который проявляет необычную заботу. Возможно, за его вниманием скрывается нечто большее.
Космический совет: замечайте симпатию.
♐️ Стрельцы
Стрельцам предстоит отказаться от одного плана ради более интересной возможности. Не цепляйтесь за старые договоренности, если обстоятельства изменились.
Космический совет: проявляйте гибкость.
♑️ Козероги
Козерогам придется проявить терпение в важном разговоре. Чужая точка зрения поможет увидеть ситуацию с неожиданной стороны.
Космический совет: слушайте внимательно.
♒️ Водолеи
Водолеям стоит найти время для давно забытого увлечения. Любимое занятие вернет вдохновение и поможет отвлечься от забот.
Космический совет: разбудите фантазию.
♓️ Рыбы
Рыбам предстоит сделать маленькое открытие о самих себе. Неожиданное желание подскажет, чего вам не хватает для счастья.
Космический совет: исследуйте себя.
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