Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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«Свобода прессы» в Европе вылилась в молчание о нарушениях прав человека на Украине.

Показательна реакция европейских спонсоров Украины: произошедшее под Киевом они никак не комментируют. Как раз в эти минуты Зеленский встречается с немецким канцлером. Местная оппозиция поребовала от Мерца немедленно поднять тему пыточных, но тот очевидно не стал этого делать. Все заявления собрал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Еще готовят для своих первых полос и новостных эфирах или сознательно оставляют за рамками повестки? Западная реакция в отсутствии какой-либо громкой реакции. Немецкий WELT TV уже выпустил сюжет о скандале под Киевом, корреспондент на месте, но как-то все слишком «туманно» для него.

«Был ли это сборный пункт для новобранцев или дезертиров либо нечто большее — в конечном счете я сказать не могу. Это действительно крайне туманная история. В ходе своих расспросов я также узнал от коллег здесь, в Киеве, что подобных домов, подобных объектов на Украине много», — сказал корреспондент немецкого телеканала WELT Кристоф Ваннер.

Европейские издания вроде бы и среагировали. Но какие именно? При всем уважении, их названия мало что скажут самой широкой аудитории. Крупнейшие же международные агентства и западные редакции, у которых такие истории обычно в топе новостей, как будто бы предпочли не замечать. Молчит Брюссель, ведущие столицы. За исключением французской оппозиции и отдельных евродепутатов, которые традиционно идут против официальной линии.

«Те люди, которые руководят Евросоюзом сейчас, они никогда не интересовались тем, что происходит в реальности. Они живут в своем сильно идеологизированном мире. Так что, если что-то не укладывается в их пузырь, они его не замечают, они его не отмечают и они его не комментируют», — сказал депутат Европейского парламента от Болгарии Петар Волгин.

Альтернативные контр-медиа обвиняют их в сознательном замалчивании. Цитата из левой интернет-газеты из Рима.

— Украина. «Азов»* пытает дезертиров, Запад молчит. Как же, расскажут об этом по телевизору!

«Все эти случаи принудительного призыва, а теперь и этот случай с пытками. Это совершенно ясно. Такое, конечно, нельзя публиковать в западных СМИ. Вот вам и свобода прессы в Европе», — сказал геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель.

Еще более пристальное внимание в связи с этим — к одному из ключевых европейских союзников. В германской столице с самого утра целиком перекрыт правительственный квартал: 3,5 тысячи полицейских, вертолеты, снайперы на крышах.

Столь масштабные меры безопасности из-за приезда в Берлин «специального гостя», у которого можно было бы напрямую поинтересоваться, что именно произошло.

Зеленский в Берлине. В ведомстве федерального канцлера его встречает все с теми же воинскими почестями. Неудобных вопросов от канцлера пока не прозвучало. По крайней мере из того, что можно было услышать при встрече.

Совсем другого разговора ожидают и в рядах немецкой оппозиции. В частности, сопредседатель оппозиционной АдГ, которая требует разъяснения происходящего под Киевом.

«Ожидаю, что федеральное правительство поднимет этот вопрос сегодня в Берлине во время визита Зеленского», — написала Алис Вайдель.

«И еще больший скандал, конечно, заключается в том, что ни немецкие власти, ни Европейский союз никак на это не реагируют, а продолжают поддерживать Украину огромными финансовыми средствами», — сказал член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Хотя чему удивляться? Когда в вероятном нарушении прав человека обвиняют союзника, на Западе с публичной оценкой редко, когда спешат.

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* — запрещенная в России террористическая организация.