Платить не отказывается, но есть нюанс: Джиган оспаривает долг по алиментам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Адвокат рэпера считает, что тот столкнулся со злоупотреблением правом со стороны бывшей жены — Оксаны Самойловой.

Суд в Москве зарегистрировал иск рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим.ред.) к бывшей супруге, блогеру Оксане Самойловой. Музыкант требует признать отсутствие задолженности по алиментам, которая, по предварительным данным, составляет 1,737 миллиона рублей. Об этом сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин.

«Денис не отказывается платить алименты с 1 апреля 2026 года — с даты решения суда о расторжении брака», — заявил защитник.

По словам Жорина, разногласия возникли из-за периода, за который Самойлова рассчитывает получить выплаты. Еще в 2020 году супруги заключили соглашение об уплате алиментов одновременно с брачным договором. Согласно документу, рэпер должен перечислять на содержание детей половину своего дохода.

Однако, как утверждает сторона Джигана, после подписания соглашения супруги продолжали жить вместе, а музыкант самостоятельно оплачивал расходы на содержание семьи. Поэтому защита считает взыскание средств период совместной жизни — необоснованным.

«Желание Оксаны Самойловой взыскать с него алименты начиная с 2020 года, когда супруги жили вместе и Денис нес расходы на содержание детей, является злоупотреблением правом», — пояснил адвокат.

Исполнительное производство по взысканию задолженности возбудили в октябре. Первоначально сумма составила около 1,7 миллиона рублей. При этом окончательный размер долга пока не определен: судебный пристав запросил в Федеральной налоговой службе сведения о доходах артиста. После получения информации начисления могут пересмотреть.

Развод, четверо детей и скандал со стрельбой

В октябре 2025 года суд зарегистрировал иск Самойловой о расторжении брака. Некоторые пользователи предположили, что развод стал частью сценария реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной». Однако блогер опровергла слухи о пиар-кампании. В итоге ток-шоу закончилось официальным разводом: 1 апреля 2026 года Савеловский районный суд Москвы расторг брак супругов.

Джиган и Самойлова прожили вместе более 13 лет. За это время у них родились четверо детей: дочери Ариела, Лея и Майя, а также сын Давид.

При разделе имущества бывшие супруги заключили мировое соглашение. Рэперу достался трехэтажный особняк с вертолетной площадкой в элитном поселке «Шато Соверен» под Красногорском площадью 1300 квадратных метров и земельный участок размером 22 сотки. При этом артист должен был выплатить бывшей жене компенсацию за часть стоимости недвижимости.

Однако финансовыми разногласиями конфликт не ограничился: в ночь с 3 на 4 июля 2026 года в загородном доме музыканта произошел скандальный инцидент со стрельбой.

Джиган собрал работников и охрану, обвинив их в предательстве. Рэпер взял оружие, угрожал сотрудникам и устроил стрельбу. Одного из охранников, как утверждалось, он ранил в руку и ногу.

Самойловой в тот момент не было в России — она находилась в Италии. По ее словам, о происходящем матери сообщила старшая дочь Ариела. Девочка вместе с другими детьми, как сообщалось, была заперта в одной из комнат.

Утихомирить и обезоружить музыканта удалось спустя примерно десять часов.

Отправили в рехаб за пять миллионов

После произошедшего рэпер отправился в реабилитационный центр в израильском городе Ришон-ле-Цион. По неподтвержденной информации, трехмесячный курс лечения обошелся в пять миллионов рублей. Джиган проживает в отдельной палате, а использование телефона и банковских карт ограничено правилами учреждения.

Между тем скандальные признания Самойловой в интервью Ксении Собчак вызвали неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей. Блогер столкнулась с критикой за публичное обсуждение семейного конфликта.

Ранее стало известно, что приставы наложили арест на элитный подмосковный особняк Джигана из-за задолженности перед бывшей супругой. Стоимость недвижимости оценивается в 350 миллионов рублей. В трехэтажном доме площадью около 1300 квадратных метров есть вертолетная площадка и летний театр. Рэпер получил особняк по мировому соглашению с Самойловой при разделе имущества. Теперь из-за алиментного спора музыкант может лишиться дорогостоящей недвижимости.

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