«У всех одни и те же»: Путин назвал общие для россиян ценности
Путин: любовь к семье и Родине является общей ценностью для всех россиян
Фото, видео: www.globallookpress.com/Vyacheslav Prokofyev/Russian Pre; 5-tv.ru
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Глава государства также обратил внимание на то, как жители страны стали интересоваться культурой и традициями разных народов.
Забота о семье и Родине, уважение к родителям и честность объединяют всех россиян независимо от национальности. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям, его слова приводит РИА Новости.
«Базовые ценности, любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине и малой Родине, большой нашей великой России, у всех одни и те же», — отметил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что Год единства народов России не должен завершиться вместе с календарным годом. По его словам, в течение этого периода молодые люди получили опыт совместной работы и научились действовать сообща.
Президент также обратил внимание на интерес россиян к культурному наследию народов страны. В частности, речь идет об изучении языков, традиций и народных ремесел.
По словам Путина, в течение Года единства народов жители России обращались к истории и одновременно занимались формированием общего будущего. Он отметил, что мероприятия проходили по всей стране и носили системный характер.
«В год единства мы обращались к нашей истории, но по сути выстраивали будущее», — сказал Путин.
Глава государства также подчеркнул, что проведенная работа помогла укрепить связи между представителями разных народов России.
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