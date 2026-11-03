Страны Европы жалуются на кибератаки на холодильники в супермаркетах

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Торговые сети столкнулись с массовой порчей продуктов.

Хакеры удаленно включали режим разморозки в холодильных системах супермаркетов сразу в нескольких европейских странах, из-за чего торговые сети столкнулись с массовой порчей продуктов. Предварительно, ущерб оценивается в десятки миллионов евро. Об этом сообщила The Guardian.

О проблемах сообщили ритейлеры Бельгии, Эстонии, Ирландии, Финляндии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции. Инциденты произошли после аналогичной атаки во Франции в октябре, когда злоумышленники получили контроль над системами охлаждения примерно 700 супермаркетов. Испорченные продукты тогда принесли торговым сетям ущерб на десятки миллионов евро.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал повторяющиеся атаки тревожным явлением. По его словам, речь может идти о попытке нарушить работу продовольственной цепочки поставок и подорвать доверие потребителей.

В Швеции сеть Coop сообщила о проблемах в шести магазинах. Представители ICA также подтвердили инцидент с холодильными и морозильными установками в нескольких торговых точках. В одном из магазинов ICA в городе Шебу температура оборудования была установлена на отметке 50 градусов. В другом магазине заявили, что морозильные установки вышли из строя после ночной кибератаки.

Расследованием произошедшего занимаются специалисты Национального центра кибербезопасности Швеции. Его глава Йон Биллов отметил, что в стране используется значительное количество уязвимых устройств промышленной автоматизации, которые необходимо обновлять или дополнительно защищать.

В Бельгии проблемы возникли в десятках магазинов Ahold Delhaize, а также в торговых точках Colruyt, Intermarché и Carrefour. В компании Sabcobel, обслуживающей холодильные установки Delhaize, подтвердили, что оборудование было переведено в режим размораживания. По словам гендиректора компании Стефана Муланса, специалисты начали отключать затронутые системы уже ночью.

Из-за атаки в пострадавших магазинах временно сократился ассортимент охлажденных и замороженных продуктов. При этом распределительные центры продолжили работу, а поставки, по данным представителей компаний, не были нарушены.

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