Аналитик Поппель заявил, что западные СМИ молчат о скандале на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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По появившимся данным, в подвале удерживали около 40 мужчин.

О скандале с пыточной под Киевом молчат западные медиа. Об этом рассказал 5-tv.ru австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Разумеется, в западных СМИ ничего не слышно о зверствах украинских фашистов. Но это понятно, потому что здесь существует определенная информационная блокада», — отметил эксперт.

Поппель также обратил внимание на то, что медиа на Западе не публикуют материалов ни об атаках украинских военных на гражданские объекты России, ни о ситуации внутри страны.

Ранее в пригороде Киева — Петропавловской Борщаговке — произошел скандальный инцидент. К зданию пришли местные жители и родные военнослужащих.

По появившимся данным, в подвале удерживали около 40 мужчин. Очевидцы сообщали об избиениях, которые сопровождались серьезными травмами. Врачам не давали возможности оказать необходимую помощь. Сотрудница скорой в попытке оказать помощь пострадавшим опустилась на колени перед полицейскими. Она просила разрешить ей пройти к раненным. Тогда отвезли в больницу четырех военных.

Обстановка переросла в массовые беспорядки: протестно настроенные люди рвались на территорию, громили машины полиции и автобус Нацгвардии.

Затем мировую общественность шокировали кадры, на которых мальчика 14-ти лет вывели из пыточной Нацгвардии под Киевом. Как именно несовершеннолетний там очутился — до сих пор неясно. Согласно сообщениям украинских СМИ, подросток мог оказаться там из банального любопытства.

Его задержали во дворе, когда уже начались беспорядки, и заперли. Несовершеннолетнего с ранениями достали из подвала в состоянии шока.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что страны Европы пытаются защитить украинское правительство от последствий скандальных преступлений, аналогичных произошедшей в Петропавловской Борщаговке истории.

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