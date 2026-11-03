Стаж имеет значение: как посчитать больничный в России в 2027 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Некоторые сотрудники могут рассчитывать на получение пособия в 100% от среднего заработка.

Сумма больничного в 2027 году в России будет зависеть от стажа и уровня заработной платы. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU.

Выплаты по больничному, а конкретнее, пособие по временной нетрудоспособности, считают по федеральному закону. Чтобы правильно вычислить сумму, необходимо знать, какой заработок у человека был в предыдущие два года — в 2025-м и 2026-м. При этом предельная база в эти года составляла 2 759 000 рублей и 2 979 000 рублей соответственно.

Если доход человека за 24 месяца был больше вышеперечисленных значений, то рассчитывать на выплаты в соответствии с зарплатой не получится. Потому что максимальный больничный рассчитывается на основе предельной базы. Применив простую арифметику можно посчитать, что в 2027 году это значение не больше 7 860 рублей среднесуточного заработка. Все, что выше этого значения, отсекается. Чтобы посчитать среднесуточный доход, нужно сложить заработок за эти два года и разделить на 730.

Минимальное значение высчитывается на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если за два предыдущих года доход был ниже МРОТ, то больничный все равно считается по нижней границе этого показателя. Она высчитывается как значение МРОТ на начало года, умноженное на 24 и разделенное на 730. Пока закрепленное значение этого показателя — 28 935 рублей, или около 951 рубля в день.

Кроме того, не стоит забывать про налог на доходы физических лиц (НДФЛ) он также вычитается из суммы выплат по больничным. Еще значение имеет стаж человека, от него зависит процент пособия. Если стаж меньше пяти лет, то выплаты равны 60% от среднего заработка. От пяти до восьми лет — 80% и если стаж больше восьми лет — 100%. Полные 100%, как правило, получают еще те, у кого была производственная травма или диагностировано профзаболевание. Также полноценные выплаты получают женщины при беременности и родах.

Для наглядности можно рассчитать больничный сотрудника, который получает 100 тысяч рублей в месяц. Такая же зарплата у него была в 2025 и 2026 годах. Всего доход за два года (100 умножить на 12 и на два) равен 2,4 миллиона рублей. При делении на 730 получаем 3 287 рубля. Меньше предельной базы ничего не урезается.

При стаже больше восьми лет пособие равно 100%. Если больничный длится неделю, то 3 287 рубля умножаем на семь и получаем 23 017 рубля. Минус НДФЛ —13%, то на руки человек получит 20 022 рубля. Если стаж меньше, то до вычета налога сумма умножается на советующий процент. Например, три года — это 60%, значит, больничный равен 13 808 рублей. Минус НДФЛ и выплата равна 12 013 рублей.

Ранее правительство России решило увеличить на 30 дней период, в течение которого родитель может оформить больничный по уходу за заболевшим ребенком. Изменения начнут действовать в ближайшее время.

Сейчас количество оплачиваемых дней такого больничного ограничено и зависит от возраста и состояния здоровья ребенка: для детей младше семи лет предусмотрено до 60 дней в году, а в отдельных случаях — до 90. При возрасте от семи до 15 лет лимит составляет до 45 дней в году. Для подростков от 15 до 18 лет при амбулаторном лечении — до 30 дней в году. Для детей-инвалидов и детей с некоторыми заболеваниями действуют более высокие лимиты. Увеличение срока на 30 дней должно облегчить положение семей с заболевшими детьми.

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