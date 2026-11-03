Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar

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Роскошная жизнь у океана обернулась настоящим кошмаром.

Голливудский актер Николас Кейдж признался, что временно остался без жилья из-за серьезных повреждений своего особняка в Калифорнии. О своих нынешних жилищных условиях 62-летний актер рассказал на Comic Con в Лос-Анджелесе, сообщает издание Page Six.

В сентябре рядом с домом артиста стоимостью 10,5 миллиона долларов (около 850 миллионов рублей) образовалась огромная воронка, которая разрушила подъездную дорогу и продолжила расширяться.

Неожиданное признание прозвучало, когда Кейджа спросили о планах на Хэллоуин. Вместо рассказа о празднике актер сообщил, что сейчас вынужден постоянно останавливаться в отелях.

«В настоящее время я немного бездомный. Что-то случилось с моим домом в Малибу, поэтому я просто живу в отелях», — объяснил он.

Как огромная воронка разрушила участок Николаса Кейджа

Проблемы с недвижимостью начались в начале сентября. Пожарные прибыли к дому после сообщения о предполагаемой утечке газа и обнаружили обрушение подъездной дороги.

Воронка размером примерно девять на девять метров поглотила часть асфальтового покрытия, ограждение, переносной туалет и участок прилегающей улицы.

Рядом с гаражом актера асфальтовые и бетонные плиты растрескались и провалились под землю.

По данным издания, разрушения возникли на фоне береговой эрозии и сильных штормов. Повреждения затронули территорию возле особняка, расположенного непосредственно у океана.

К октябрю провал, судя по опубликованным изображениям, стал еще больше. Разрушенная область приблизилась к входной двери здания и распространилась вдоль одной из его сторон.

Почему соседям актера пришлось эвакуироваться

Обрушение дороги создало проблемы не только для Николаса Кейджа, но и для других жителей улицы. По информации СМИ, семь домов признали небезопасными для проживания. Еще 24 здания получили предупреждения из-за затрудненного доступа транспорта.

Власти Малибу объяснили ограничения тем, что повреждение дороги препятствует проезду автомобилей экстренных служб.

Из-за разрушения подъездного пути пожарные, сотрудники полиции и медики могли столкнуться с трудностями при необходимости оперативно добраться до домов.

Часть соседей актера пришлось эвакуировать.

Как Николас Кейдж пытается спасти особняк

Несмотря на серьезные повреждения, актер предпринял меры для сохранения недвижимости. По информации Page Six, спустя три дня после появления воронки Кейдж подал три заявки на проведение работ.

Одна из них касалась экстренных строительных мероприятий. Другие предусматривали уборку обломков асфальта, подготовку территории к восстановлению и проведение земляных работ для исследования грунта.

Местные власти одобрили все три разрешения.

Однако о завершении восстановления дома пока не сообщалось. Сам Кейдж продолжает жить в гостиницах. Когда он сможет вернуться в особняк, неизвестно.

Что известно о доме Николаса Кейджа в Малибу

Роскошную недвижимость на берегу Тихого океана актер приобрел в 2024 году за 10,5 миллиона долларов.

Особняк отличается панорамными стеклянными стенами и выходом к уединенному пляжу.

В доме оборудованы несколько спален, просторная кухня и гараж с доступом к лифту. На крыше расположена терраса с джакузи.

Здание построили в 1990-х годах для Хосе Либермана, сооснователя компании Liberman Broadcasting. До продажи Кейджу недвижимость оставалась в семье первоначального владельца.

Теперь состояние участка и подъездной территории значительно отличается от того, каким оно было на момент покупки.

Личная жизнь Николаса Кейджа

В 2021 году Николас Кейдж женился на японской актрисе Рико Шибате. Этот брак стал для актера пятым. Разница в возрасте у супругов составляет 31 год.

В 2022 году у Кейджа и Шибате родилась дочь Августа Франческа. Актер признавался, что очень скучал по походам в магазины игрушек и пению колыбельных, поэтому рождение дочери в 58 лет стало для него огромной радостью.

Также у артиста есть двое взрослых сыновей от предыдущих отношений — Уэстон и Кал-Эл.

Кейдж известен по фильмам «Без лица», «Скала», «Угнать за 60 секунд» и «Сокровище нации». За главную роль в картине «Покидая Лас-Вегас» он получил премию «Оскар».

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