Шесть НЛО и загадочное падение: Пентагон обнародовал шокирующие свидетельства

Пентагон опубликовал документы о наблюдениях НЛО у острова Санта-Каталина

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs - CNP for NY Post

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Серебристые диски, пурпурные огни и невероятная скорость — свидетельства звучат как фантастика, но могут быть реальностью.

Министерство обороны США обнародовало документы о неоднократных наблюдениях неопознанных летающих объектов над островом Санта-Каталина у побережья Южной Калифорнии. Свидетельства относятся к периоду с 1949 по 1955 год и содержат описания светящихся объектов, серебристых дисков и необычных перемещений в небе. Об этом сообщило People.

Пентагон опубликовал 28 новых файлов о неопознанных аномальных явлениях. Четыре из них посвящены сообщениям с острова Санта-Каталина, расположенного примерно в 35 километрах от побережья Калифорнии.

Документы стали частью федеральной программы по раскрытию правительственных материалов об НЛО, начавшейся в мае. Всего в рамках семи публикаций ведомство сделало общедоступными 478 файлов.

Шесть загадочных объектов над островом

Самое раннее из опубликованных свидетельств датируется маем 1949 года. Его автором стал житель города Авалон Перси Уэйки.

В письме пилоту Кеннету Арнольду мужчина рассказал, что 28 апреля его жена и местный школьный учитель наблюдали над островом шесть неизвестных объектов.

Арнольд был известен благодаря собственному наблюдению необычных объектов в 1947 году. Именно с этим случаем связывают распространение выражения «летающая тарелка».

Однако специалисты Военно-воздушных сил США не смогли сделать вывод о природе объектов, описанных Уэйки. В материалах отмечалось, что представленных сведений недостаточно для оценки произошедшего.

Летающие тарелки быстрее реактивного самолета

Следующее сообщение поступило в августе 1952 года. Трое бойскаутов заявили, что заметили в небе серебристые объекты, напоминавшие летающие тарелки.

По словам очевидцев, неизвестные аппараты двигались быстрее реактивного самолета.

Еще один случай был зарегистрирован в ноябре 1953 года. Сотрудник ВВС Роберт Дж. Карри сообщил о необычном объекте пурпурно-белого цвета.

Согласно его свидетельству, объект некоторое время неподвижно находился над островом, после чего направился в сторону Лос-Анджелеса.

Оранжевый НЛО рухнул в сторону острова

Последнее из четырех свидетельств относится к марту 1955 года. Мужчина по имени Пол Дж. Карр рассказал, что увидел ярко-оранжевый объект над островом.

Его видимый размер очевидец сравнил с пятицентовой монетой, которую держат на вытянутой руке. По словам Карра, объект резко переместился вертикально вниз в направлении острова.

Почему ученые сомневаются в существовании пришельцев

Несмотря на необычные описания, специалисты призывают не считать опубликованные материалы доказательством присутствия внеземных цивилизаций.

Президент и генеральный директор исследовательского института SETI Билл Даймонд выразил сомнение в том, что наблюдения над Каталиной были связаны с инопланетными аппаратами.

По его мнению, хотя жизнь может существовать в других частях Вселенной, рассказы об НЛО середины прошлого века требуют критической оценки.

«Трудно представить, что кто-то проделал такой путь, пролетел пару часов и улетел», — отметил Даймонд.

Исследователь также обратил внимание на исторический контекст. В середине XX века общество активно интересовалось космическими путешествиями и научной фантастикой.

По словам эксперта, в тот период появлялось множество фотографий предполагаемых НЛО. При этом сейчас, когда люди по всему миру пользуются миллиардами камер высокого разрешения, ситуация выглядит иначе.

Какие еще сообщения об НЛО раскрыл Пентагон

Ранее стало известно, что в рассекреченные материалы вошли сообщения о неизвестных объектах треугольной формы, замеченных над закрытыми военными объектами США.

Как писал New York Post, очевидцы описывали черные треугольники без видимых двигателей, воздухозаборников и кабин.

Согласно одному из отчетов ФБР, неизвестный объект якобы преодолел 2,5 километра за три секунды. По оценкам наблюдателей, скорость подобных объектов могла достигать 2896 километров в час.

При этом фотографий треугольников в опубликованном пакете не было. Представленные материалы содержали рисунки и описания свидетелей.

Часть рассекреченных документов также посвящена необычным явлениям на ранчо Скинуокер в штате Юта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.