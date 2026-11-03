Беру ответственность на себя: Баста не верит в детские психологические травмы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Однако далеко не все интернет-пользователи оказались согласны с рассуждениями рэпера.

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) не верит, что психологические травмы, полученные в детстве, могут сказаться на жизни взрослого человека, если он готов взять за себя ответственность. Об этом музыкант заявил на собственном YouTube-шоу.

«Это естественная часть меня»

«Я не верю в детские травмы вообще. Цепочка заключается в том, что те, кто были до нас, имеют такие же детские травмы. Это естественное присутствие в нашей жизни и ничем особенным оно не является. И чем больше фиксация и концентрация на детских травмах, тем нас это отдаляет от принятия реальности нас», — уверен Баста.

По мнению артиста, те, кто уделяют внимание этому вопросу, не обращают внимание на себя в настоящем, а зацикливаются на «себе ребенком в недолюбленности». Это делается, уверен рэпер, для того, чтобы найти причину проблем уже взрослого человека в прошлом, и в тех людях, которые якобы нанесли, когда-то психике ущерб, вместо того, чтобы заниматься решением трудностей.

Люди, согласно рассуждениям музыканта, должны уметь брать ответственность за свою жизнь во взрослом возрасте. А копание в детских травмах лишь отдаляет нас от родителей, делая их во всем виноватыми.

«Когда я для себя это понял, я понял, что мне на это не в кайф тратить время вообще. Это естественная часть меня, и она всегда будет. Сразу я снимаю ответственность со своих родителей и беру на себя, как мне жить дальше. Перестаю искать в них какие-то объекты, нанесшие мне ущерб», — отметил музыкант.

Некоторые интернет-пользователи оказались согласны с высказыванием артиста. Многие уверены, что так способен рассуждать лишь сильный человек, принявший себя, а не нытик, который только и умеет, что жаловаться на плохое прошлое.

«От души! Согласна с каждым словом! Взять ответственность на себя! И решить жить по-другому, начать что-то делать, а не ныть по углам: «Какие мы несчастные»;

«Это называется — не скидывать ответственность и принять себя»;

«Я счастлива, что я поняла это в 25 лет. Жить стало проще, я стала даже ощущать себя счастливой! Кроме того, после осознания этого, человек сворачивает горы, потому что больше не чувствует ограничений», — писали зрители канала Басты.

Травмы — это не Дед Мороз

Другие оказались солидарны с Вакуленко только наполовину. Они отмечали, что многим действительно не нужно копаться в своем детстве, вместо того чтобы жить сегодня и решать насущные проблемы. Однако все же бывают по-настоящему травмированные в прошлом люди, которым подобное перебирание собственного «грязного белья» необходимо.

«Молодец! Никто, конечно, не говорит про реальное насилие и так далее, но сейчас делают акцент на всем и сидят, загоняются»;

«Фиксироваться на настоящем — здоровое мышление. Думать, что у всех одинаковые детские травмы и все имеют равные условия на способность оставаться в настоящем — глупость»;

«И соглашусь, и не соглашусь, травмы бывают разные», — подчеркнули интернет-пользователи.

Нашлась и третья категория комментаторов. Они были совершенно не согласны с рассуждениями музыканта. Эти зрители уверены, что сам Вакуленко никогда не был у психолога. Более того, артист, по их мнению, просто не понимает, о чем говорит, и зачем вообще нужно прорабатывать детские травмы.

«Как можно быть убежденным в чем-то, когда не изучал вторую сторону?»;

«Травмы не Дед Мороз. От того, что вы в них не верите, они никуда не исчезают»;

«Дело в том, что мы для этого и идем в терапию, чтобы принять это как часть себя. Осознать и жить с этим. Используя это как ресурс»;

«Деструктивное и дисфункциональное поведение родителей в детстве однозначно влияет на поведение во взрослой жизни. Даже биохимия мозга меняется. Относиться к этому можно по-разному, и выводы каждый для себя делает свои. Но на жизнь это серьезно влияет»;

«Никто никого не настраивает против родителей. Если вы говорите об этом, вы не просто не понимаете, в чем заключается процесс психотерапии», — писали зрители.

В дискуссию вмешались и профессиональные психологи. Они уточнили, что детские травмы — это подтвержденное наукой, в том числе и нейробиологией, явление, которое встречается у многих. Причем влияние может разниться не только по степени тяжести, но и по своей сути.

«Но реальность бывает разной: это и физическое, эмоциональное или сексуальное насилие, и хроническое игнорирование потребностей ребенка, когда его словно «не видят», — пояснила одна из интернет-пользователей, которая представилась детским психологом.

Она также подчеркнула, что суть терапии не в обвинении родителей, которые сами часто действуют по незнанию или, опираясь на фундамент из собственных травм. Проработка таких травм нужна, чтобы научиться жить полноценной, самостоятельной, счастливой жизнью.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко отрицала существование такого психологического заболевания, как депрессия.

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