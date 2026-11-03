Нашествие горбатых: стадо верблюдов захватило улицы Астрахани

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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Из-за них пришлось перекрыть движение на железнодорожных путях.

Стадо верблюдов захватило улицы Астрахани. Животные бегают по проезжей части, невозмутимо прогуливаются во дворах и даже пытаются уйти от полицейской погони.

Самый масштабный переполох животные устроили на мосту. Они забрались на железнодорожные пути, после чего движение пришлось перекрыть. Чтобы снять каждого, вызвали подъемный кран.

Часть верблюдов уже поймали, остальные продолжают гулять по городу. Параллельно ищут ферму, с которой был устроен этот дерзкий побег.

Если нашествие верблюдов — явление довольно экзотическое для российских городов, то бродящие по улицам медведи уже перестали быть шуткой и стереотипом.

Оголодавшие звери перестали держаться от человека на почтительном расстоянии. Случаи выхода хищников к людям зафиксированы в Ивделе, где медведь разгромил жилище, и в Ханты-Мансийском автономном округе. В Тюменской области жители сами поймали забредшего к домам медвежонка и передали его в реабилитационный центр.

На фоне частых выходов хищников к людям некоторые регионы повысили квоту на отстрел и вводят премии за добытого медведя: в Башкирии — до 50 тысяч рублей, в Красноярске — 36 тысяч, в Томске — до 30 тысяч, в других местах — от шести до 15 тысяч.

Шатуны обязательно появятся в большом количестве из-за бескормицы: если животные не успеют нагулять жир к первой декаде ноября, многие так и не уснут, и ближайшая зима станет одной из самых опасных для животных и людей.

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