СНИЛС в чужих руках: на десятилетнюю девочку из Омской области повесили долг в десять миллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Заменить или аннулировать документ нельзя: он выдается раз в жизни.

В настоящем бюрократическом кошмаре уже несколько лет живет семья школьницы из Омской области. Оказалось, что на СНИЛС девочки несколько лет приписывают чужие кредиты, висят коммунальные долги и исполнительные сборы. Родственники неоднократно обращались в правоохранительные органы, но никаких результатов это не дало.

И такие истории — это не редкость. Похожими случаями поделились телезрители через форму обратной связи. Если вы попали в непростую ситуацию, вы можете написать журналистам. Для этого наведите камеру на QR-код, который появится на экране.

Корреспондент «Известий» Елена Хмура расскажет, что делать в такой ситуации.

Этой девочке из Омска всего десять лет, а долгов у нее уже на десять миллионов. Причем копиться они начали тогда, когда Арина еще и считать‑то не умела.

«Отопление, что у меня якобы долги. И я отреагировала: «Что? Почему? Я ж ничего не брала», — рассказала пострадавшая Арина Захарова.

Когда Арине пришел чужой просроченный коммунальный платеж с Камчатки, семья подумала, что это единичная ошибка. Но потом посыпались новые долги. Теперь уже по кредитам — за десятки людей из разных регионов. Все потому, что СНИЛСом Арины стали незаконно пользоваться микрофинансовые организации, а судебные приставы по ошибке внесли ее персональные данные в свою базу должников. В итоге Арина оказалась в ответе не только за живых неплательщиков.

«Паспорт, главный документ, по которому изначально приставы ищут должника, в госсистеме отсутствует. Поэтому искусственный интеллект берет второй документ, который был предоставлен, а это наш СНИЛС», — рассказала мама Арины Мария Гавриленко.

Следствие несколько раз вставало на защиту Арины, возбуждались уголовные дела. Но СНИЛС школьницы злоумышленники все еще продолжают использовать. Заменить этот документ Арина не может, уникальный номер выдается один раз в жизни, механизма для аннулирования тоже нет. И Арина не единственная, чей СНИЛС оказался скомпрометирован.

«Мы посмотрели данные, совпадало все, кроме прописки. В тот жк день связались с юристом. Он сказал, что проблема в том, что у вас есть полная тезка», — рассказала пострадавшая Мария Леоненко.

Мария Леоненко, многодетная мать из Красноярска, тоже стала жертвой ошибки. Долг, который ей приписали, небольшой — две тысячи рублей. Но из‑за него у женщины арестовали все счета. Хотя займ брала не она, а женщина, с которой совпали не только полное имя и СНИЛС, но еще ИНН и даже год рождения.

«Нет какой‑то единой автоматизированной системы, в которой исправили бы одну ошибку, и она бы исправилась по всем постановлениям сразу. Я рекомендую в первую очередь обратиться в вышестоящую прокуратуру, в главную прокуратуру. Затем, если результата никакого это не принесет, обратиться в суд», — пояснила юрист Екатерина Краснова.

Пострадавших от ошибок в персональных данных все больше. Но узнать, что именно твои данные скомпрометированы, невозможно заранее, только когда накопятся долги и придет взыскание. Дети и пожилые люди — в зоне особого риска.

«На Госуслуги мамы не заходили, создали для того, чтобы получать бесплатные таблетки. А там оказался кредит из трех частей, приблизительно около 350 тысяч», — рассказал пострадавший Никита Звонцов.

На проблему с компрометацией персональных данных россиян обратили внимание в Следственном комитете. На запрос журналистов по ситуации с Ариной Захаровой был получен официальный ответ: возбуждено уголовное дело.

— В ходе следствия истребована необходимая документация, направлены запросы в другие регионы, проводятся следственные действия, направленные на отработку нескольких выдвинутых версий, в том числе о причастности должностных лиц.

Семья Арины надеется, что все долги, которые приписали их дочери, наконец аннулируют, а виновных в утечке персональных данных найдут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.