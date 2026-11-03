Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Постоянно говорящие о правах человека европейцы решили закрыть на пытки глаза.

На Западе не могли не обратить внимание на подпольную тюрьму в Киеве. Однако ни один из иностранных политиков до сих пор пытки никак не прокомментировал, включая европейцев, которые постоянно говорят о нарушении прав человека. Хранят молчание и мировые медиа. Осветили этот скандал только несколько маленьких изданий: итальянское частное информагентство, канадский новостной агрегатор и венгерский портал.

Военный эксперт Скотт Риттер в эксклюзивном комментарии «Известиям» объяснил, почему даже такое преступление может остаться безнаказанным.

«Это более чем серьезно, тут нет сомнений. И можно сделать вывод, что это не единственное такое учреждение, подобных объектов по всей Украине много. Европейцы и раньше закрывали глаза на неудобные политические реалии. Так что я считаю, что со стороны Европы будет ноль ответственности. Там будут делать все возможное, чтобы об этом не говорить, и будут искать следующий инцидент, чтобы переложить вину на Россию», — сказал офицер разведки США в отставке Скотт Риттер.

Как раз сегодня Зеленский встречается с канцлером Германии. Мерц лично анонсировал переговоры в Берлине. Что будут обсуждать — пока неизвестно. Но лидер партии «Альтернатива для Германии» уже призывает власти спросить главу киевского режима о подпольных пыточных.

Подключилась и французская оппозиция. Глава партии «Патриоты» в связи со скандалом потребовал от Парижа прекратить финансовую и военную поддержку Украины.

Прокомментировали скандал с пыточной и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва не удивлена отсутствием западной реакции на произошедшее.

«Это вполне естественно. Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов, хотя так же очевидно, что скандал приобрел уже такое всемирное звучание. В целом очевидно следующее: киевский режим испытывает очень серьезные сложности с теми, кто желает дальше сражаться за интересы этого режима. Нет людей для мобилизации, очень большое количество дезертиров, большое количество серьезно раненых, кто дальше не может продолжить службу», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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