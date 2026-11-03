«Люди не имеют никакой ценности»: в каких условиях содержали узников тюрьмы под Киевом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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У одного из освобожденных оказался перебит позвоночник — к заключенным не пускали врачей.

О громком скандале, который прогремел минувшей ночью на Украине и сейчас набирает обороты. Под Киевом возле центра распределения, который уже называют пыточной, тайной тюрьмой и даже концлагерем, произошли столкновения десятков людей и Нацгвардии.

Местные жители пришли на помощь мобилизованным, их насильно удерживали в подвале здания и избивали. Среди пострадавших оказался даже подросток. Чтобы замять бунт, ночью на место приехал глава ГУР. Что происходило за закрытыми дверями, кто и зачем удерживал украинцев, разбирался корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Еле живого подростка выводят в сопровождении врачей скорой. Отрешенный, испуганный взгляд. По сообщениям украинских СМИ, его могли избивать лопатой. Как он оказался среди заложников, неизвестно. Вместе с ним в пыточной под Киевом находились около 40 человек.

О том, что в одном из частных домов под Киевом может быть настоящая тюрьма, стало известно накануне. Близкие заключенных в сопровождении адвокатов и врачей попытались попасть на территорию. Безуспешно молили на коленях.

Позже к ним присоединились неравнодушные свидетели. В итоге ворота пришлось брать штурмом. Защитники пыточной в ответ пустили слезоточивый газ и открыли огонь.

На место стянули полицию и военных. Позже у стен тюрьмы появились неизвестные в масках с бейсбольными битами. Происходившее несколько часов в прямом эфире освещали украинские блогеры и журналисты. Когда скандал уже было невозможно скрывать, к пыточной подъехал глава офиса Зеленского террорист и экстремист Кирилл Буданов*, подтвердивший, что это далеко не единственное на Украине подобное заведение.

Получив в лицо из перцового баллончика, Буданов ретировался в автобус. Силовиков в ответ забросали яйцами. К тому моменту уже стало известно, что в частном доме так называемую «яму» — тюрьму для не желающих воевать либо бегущих с поля боя боевиков— организовал запрещенный в России «Азов»**.

С февраля 2022-го из ВСУ могли сбежать до 400 тысяч мобилизованных. В интервью украинскому изданию «Страна» один из боевиков, прошедших через такой лагерь, рассказал об ужасах, творящихся за его стенами.

— «Яма» — это, по сути, неофициальная тюрьма, и люди, находящиеся в ней, не имеют вообще никакой ценности. Их могут избивать, издеваться над ними. На «яме» он обычно находится недолго. Его отправляют на ноль в статусе штрафника, где он выполняет самую тяжелую и опасную работу под постоянными ударами дронов. Конечно же, не все доживают.

Впрочем, до фронта заключенные могут и не дожить. По сообщениям, в застенках применяются жестокие пытки. Предположения подтвердились, когда к заключенным пустили врачей. У одного из освобожденных оказался перебит позвоночник. Остальные — с явными следами побоев.

А в таких условиях заключенные жили: сваленные на пол одеяла, грязь, на белье следы крови. Заключенным не давали лекарств, несмотря на тяжелое состояние. Как минимум четверым потребовалась срочная операция.

В украинской Нацгвардии подпольную тюрьму назвали «местом временного размещения мобилизованных». Ни слова осуждения и от представителей запрещенного в нашей стране «Азова». Главарь формирования и вовсе обвинил протестующих в саботаже в пользу России.

«Люди, которые никаким образом не причастны к защите страны, не служат в войсках и не помогают силам обороны, занимаются саботажем в тылу, дискредитируя украинских военных, и создают выгодную для России картинку», — сказал командир корпуса «Азов»** Денис Прокопенко.

Для Украины это уже не первый случай вскрытия массовых пыток в армии. Только-только отгремел скандал с полком «Скала», где регулярно издевались над новобранцами. Ситуацию под Киевом под личный контроль обещал взять Буданов. Однако как будто потерял его сразу после отъезда от ворот подпольной тюрьмы, когда люди с битами в балаклавах принялись массово избивать протестующих.

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* — Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — запрещенная в России террористическая организация.