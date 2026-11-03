«Их научили принимать это»: бывший разведчик США Риттер высказался о «пыточных» на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Сможет ли скандал с подпольной тюрьмой в Киевской области сломать «политический хребет» Зеленского?

Украинцы уже привыкли к жестокому обращению с мобилизованными и не готовы массово выступать против происходящего. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал военный аналитик, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя обнаружение места незаконного содержания мужчин в Киевской области.

«Мы видим отдельные акты сопротивления. Но в целом Украина, похоже, приняла, что это та реальность, в которой они живут. <…> У меня есть ощущение, что украинский народ приучен это принимать. Думаю, это утихнет и не станет той соломинкой, которая переломит хребет Зеленскому политически», — заявил эксперт.

По словам Риттера, подобные случаи происходят уже продолжительное время. Однако похищения мужчин сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) и отдельные выступления недовольных граждан пока не переросли в общенациональное движение. Риттер также предположил, что украинские власти могут намеренно затягивать расследование, дожидаясь нового информационного повода.

Под Киевом вскрылся факт содержания людей в подвале частного дома — объект оказался подпольной тюрьмой, принадлежащей запрещенной в России группировке «Азов»*. По данным СМИ, в помещении удерживали мобилизованных и дезертиров: узников истязали и морили голодом, некоторые находились в критическом состоянии. Среди пострадавших оказался и 14‑летний подросток — по сведениям украинских медиа, он случайно забрел на территорию участка, был задержан во время беспорядков и помещен в подвал. Мальчика вывели в шоковом состоянии, он получил ранения.

Ситуация спровоцировала массовые волнения: родственники заключенных заблокировали выезды, добиваясь допуска медиков, однако нацгвардейцы отказались открывать ворота, из‑за чего возникла давка. Для разгона собравшихся силовики применили слезоточивый газ и произвели предупредительные выстрелы. На место были направлены дополнительные подразделения полиции. В попытке снизить накал обстановки на объект прибыл глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**, однако толпа встретила его оскорблениями и распылила в его сторону газ — чиновник экстренно покинул место происшествия.

Буданов не стал квалифицировать помещение как тюрьму, использовав термин «пункты временной дислокации», и подтвердил наличие множества подобных объектов на территории Украины.

Военные следователи приступили к работе на месте: проводятся обыски, допрашивается охрана для установления лиц, отдававших распоряжения о жестоком обращении. Четверо пострадавших солдат госпитализированы с тяжелыми травмами, территория оцеплена, развернут оперативный штаб.

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* — запрещенная в России террористическая организация.

** — Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.