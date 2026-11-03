Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Роман бывшей балерины и юмориста начался весьма необычно.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур трогательно поздравил супругу Тамару с днем рождения. Бывшей балерине исполнилось 73 года. Пара вместе больше полувека. О том, как складывались их отношения, читайте в материале 5-tv.ru.

«Продолжай радовать своей любовью»: Владимир Винокур обратился к жене в честь ее дня рождения

Советский и российский артист эстрады Владимир Винокур обратился к своей супруге по важному поводу: 2 ноября бывшей балерине исполнилось 73 года. В честь этого юморист опубликовал в социальных сетях серию архивных фотографий, на которых изображена его жена, прожившая вместе с ним 52 года.

«Дорогая Тамара, поздравляю тебя с Днем Рождения! Желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни. Продолжай радовать своей любовью, задором и позитивом всю нашу семью! Мы тебя любим!» — подписал опубликованные кадры пародист.

К своему трогательному поздравлению Винокур добавил много ярких эмодзи, включая сердечко и букеты цветов.

Судя по всему, снимки, которые в соцсети разместил артист, сделаны больше 20-30 лет назад. На некоторых кадрах Тамара позирует вместе с Владимиром. На других супруги находятся в окружении других людей. Также на фотографиях можно увидеть и дочь артистов Анастасию, когда та была совсем маленькой.

Владимир и Тамара Винокуровы. Фото: Instagram*/vladimir_vinokur

Столь важный повод в семье Винокуровых не остался без внимания и звездных друзей пары. К поздравлениям присоединились, в том числе Игорь Крутой и телеведущая Екатерина Андреева.

«Поздравляю, Тамарочка!» — написал Крутой.

Андреева, в свою очередь, обратилась к супруге Винокура более нежно.

«Томочка, с днем рождения», — написал Екатерина в комментариях под постом Винокура.

Как в фильме: история отношений Владимира и Тамары Винокуровых

Со своей будущей супругой Тамарой Перваковой (девичья фамилия жены артиста. — Прим. Ред.) Владимир Винокур познакомился, когда ему было 26 лет, а ей — 20.

Они встретились в театре, где Винокур проходил стажировку, а Тамара работала балериной. Эффектная шатенка сразу привлекла внимание начинающего юмориста — он влюбился с первого взгляда.

Винокур настойчиво ухаживал за Перваковой, звал ее замуж. Однако долгое время Тамара держала дистанцию и обращалась к артисту исключительно на «вы».

На новый уровень отношения будущих звезд перешли из-за бытовых проблем. В советское время главным условием для официального устройства на работу в Москве необходима была столичная прописка. Естественно, у уроженца Курска ее не было. Руку помощи юмористу подала его возлюбленная Тамара. Девушка, узнав о проблемах близкого друга, предложила ему выход — зарегистрировать с ней фиктивный брак (Первакова родилась в Москве и имела собственное жилье. — Прим. Ред).

«Дело в том, что на работу в Театр оперетты старались брать москвичей — чтобы не возникало проблем с общежитием. Тамара, узнала, что у меня в ГИТИСе скоро распределение, и решила по-дружески помочь: «Я посоветовалась с мамой, и мы решили предложить вам заключить со мной фиктивный брак — бесплатно», — вспоминал Винокур в интервью изданию 7Дней.ru.

Владимир был удивлен предложением Тамары. Больше всего его ошарашило слово «фиктивный».

«<…> Я не собираюсь всю жизнь оставаться стажером, я стану известным, и богатым артистом. Если ты в это веришь, давай заключим не фиктивный, а настоящий брак», — делился воспоминаниями пародист.

Тамара поверила и пошла с ним в ЗАГС, Владимир — сдержал свое слово.

Крепкая семья и 52 года вместе: как фиктивный союз Винокура и Перваковой стал реальным

Владимир и Тамара поженились 8 июня 1974 года. Постепенно формальный союз перерос в искренние чувства, взаимную любовь и крепкую семью. В 2024 году супруги отметили Золотую свадьбу (50 лет вместе. — Прим. Ред.).

«Жена всегда во всем меня поддерживала, она удивительный человек, огромной силы воли. Она мой тыл, главный хозяин в доме», — говорил артист, отмечая, что ради семьи Тамара бросила работу.

В 1985 году у Винокура и Перваковой родилась общая дочь Анастасия. Девочка пошла по стопам матери — стала балериной. Наследница Винокуровых работала в Большом театре. В 2024 году была удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» за заслуги в области хореографического искусства. В 2015 году у Анастасии родился сын Федор. Иногда именитая семья вместе выходит в свет: посещают премьеры семейных кинокартин.

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