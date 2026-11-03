От футбольного поля до долговой ямы: Тарасов увяз в штрафах

Дмитрий Тарасов накопил долгов более чем на 106 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Всего у экс-футболиста более 100 задолженостей.

У бывшего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова обнаружили 56 штрафов на общую сумму 61 250 рублей. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Кроме того, у спортсмена числится 59 неоплаченных проездов по платной дороге. Общая сумма задолженности за них составляет 45 610 рублей.

Всего у экс-футболиста 115 задолженностей на общую сумму 106 860 рублей.

Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко все чаще оказываются в центре скандалов. Так, блогер Карина Мурашкина жестко раскритиковала футболиста. По ее словам, разлетевшиеся по интернету фрагменты проекта, в котором Тарасов участвовал вместе с женой Анастасией Костенко, повергли ее в шок — она разглядела в Дмитрии нарцисса и абьюзера.

Костенко в свою очередь ответила всем, кто негативно высказыается о ее отношениях с мужем на реалити-шоу. Модель долго защищала Тарасова, однако теперь ее терпение, судя по всему, лопнуло. Правда, досталось не хейтерам, а «психологам», которые делают разборы их пары.

Костенко сообщила, что отписалась от специалиста, которого раньше считала едва ли не единственным профессионалом среди всех «хайпожоров». По ее словам, адекватный и грамотный психолог никогда не будет разбирать отрезки, нарезки или хронометраж из реалити-шоу.

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