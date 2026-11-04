Зарплатная ловушка: как мошенники обманывают работников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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За заманчивым предложением скрывается подвох.

Мошенники придумали новую схему обмана сотрудников предприятий. Они сперва рассылают сотрудникам письма от имени бухгалтерии, обещая пересчитать выплаты после повышения МРОТ, а затем предлагают перейти по ссылкам для оформления изменений. Данные о схеме следуют из материалов МВД России.

Расчет аферистов прост. Работник получает письмо, похожее на обычное служебное поручение. В нем указана конкретная задача, срок исполнения, а иногда даже фамилия и инициалы адресата. Все выглядит так, будто сообщение подготовили специально для этого сотрудника.

Доверия добавляют вложения и ссылки. Мошенники могут назвать файл или документ именем сотрудника, чтобы тот не заподозрил подвоха. Однако вместо обещанной информации об индексации человек попадает на поддельную страницу.

Там у него запрашивают логин, пароль или код подтверждения. Если сотрудник вводит эти сведения, они сразу оказываются у злоумышленников.

Есть и другой сценарий. В этом случае мошенникам даже не нужно убеждать человека вводить пароли на стороннем сайте. Достаточно, чтобы он открыл прикрепленный файл. В устройство может установиться вредоносная программа, которая позволит злоумышленникам получить доступ к информации.

В МВД призвали не открывать неожиданные вложения, не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить личные или рабочие данные на сторонних ресурсах. Насторожить должны новые аккаунты, незнакомые номера и требования выполнить задание как можно быстрее.

Если письмо якобы пришло из бухгалтерии, лучше не торопиться с ответом. Сначала стоит связаться с сотрудником бухгалтерии или руководителем по известному номеру телефона. Еще один способ проверки — попросить прислать документ через официальный рабочий канал.

Ранее стало известно о другой новой схеме мошенничества, связанной с перерасчетом пенсий. Злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда и обещают увеличить выплаты за счет якобы неучтенного стажа. Под предлогом записи на прием они просят назвать код из СМС, который на самом деле позволяет получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуги.

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