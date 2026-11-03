Красная рыба исчезнет с прилавков? Россиянам придется забыть о дешевой икре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Неудачная путина на Дальнем Востоке ударила по привычному ассортименту.

Осенью любителям красной рыбы придется раскошелиться или пересмотреть свои покупки. Горбуши, кеты, нерки и кижуча на российском рынке становится заметно меньше, а вместе с ними сокращается и производство красной икры. Неужели привычные деликатесы скоро станут роскошью? Опрошенные URA.RU эксперты объяснили, какие продукты могут подорожать, почему даже рекордный вылов минтая не делает рыбу дешевой и чем лучше заменить дорогого лосося.

Главный удар пришелся по дальневосточной путине. Из-за природных циклов вылов тихоокеанских лососей резко сократился. К концу сентября рыбаки добыли около 98 тысяч тонн. Годом ранее за тот же период показатель составлял почти 334 тысячи тонн.

Основной сезон промысла приходится на вторую половину лета, поэтому наверстать упущенное осенью уже не получится.

Последствия затронули не только любителей красной рыбы. Производство икры с января по август рухнуло сразу на 69%.

«Покупатели заметят это в первую очередь по самим витринам — красная рыба станет менее доступной. Переработчикам и ретейлерам просто не хватает сырья. Поэтому люди начнут чаще брать рыбу в мелкой фасовке, выбирать более дешевые части тушки или вообще переходить на другие сорта», — пояснила доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова.

Причем проблемы не ограничиваются лососевыми. Как рассказал основатель и управляющий партнер аналитической компании Никита Малов, мойву не добывают уже второй год из-за отсутствия квоты, а вылов трески сократился на 9%. Правда, пустых прилавков эксперты не ждут. Часть нехватки компенсируют замороженные запасы, поставки из других регионов и импорт.

Минтай вместо лосося?

По данным Росрыболовства, к началу октября российские рыбаки добыли 3,75 миллиона тонн водных биоресурсов. Вылов минтая вырос на 47 тысяч тонн и достиг 1,87 миллиона тонн. А тихоокеанской сельди поймали на 151,8 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Прирост составил 36%.

Казалось бы, при таких объемах рыба должна дешеветь. Однако покупатели в магазинах видят совсем другую картину. К концу сентября килограмм нерки на Дальнем Востоке в оптовой продаже стоил около 1,1 тысячи рублей, кеты — 800 рублей, горбуши — 650 рублей.

В рознице средняя стоимость килограмма мороженой неразделанной рыбы к началу октября достигла 383,89 рубля. С начала года цена выросла на 13,93%.

«В сегменте массовой продукции динамика неоднородная: рыбопродукты в целом за год изменились в цене на 8%, тогда как соленая сельдь прибавила всего 4%, а креветки даже подешевели на 1,8%», — отметил Малов.

Самым доступным вариантом на Дальнем Востоке остается тихоокеанская сельдь. В октябре ее оптовая стоимость составляла около 105 рублей за килограмм.

Почему даже рекордный улов не спасает кошелек

Большой объем добычи еще не означает, что вся рыба достанется российским покупателям по низкой цене. Отечественная продукция востребована за рубежом, и производители ориентируются не только на внутренний рынок.

За январь — август поставки рыбы в Китай выросли на 19% в весе, а экспорт мороженого минтая без головы — на 25%.

Есть и другая проблема — доставка. Большую часть морской рыбы добывают на Дальнем Востоке, тогда как основные покупатели живут в европейской части страны.

По оценке Никиты Малова, топливная составляющая занимает до 37% розничной цены филе минтая. Только перевозка из Владивостока в Москву по железной дороге добавляет к стоимости килограмма еще 32–36 рублей.

И это далеко не все расходы. Рыбу нужно быстро заморозить, переработать, упаковать, сохранить и доставить в магазин. На каждом этапе приходится платить за электроэнергию, оборудование, хранение и работу сотрудников.

«Поэтому разница между ценой вылова и ценником на полке не является чистой прибылью посредников, а отражает затраты всей цепочки», — пояснила Карапетова.

Чем заменить дорогую красную рыбу

Полностью полагаться на собственный улов Россия тоже не может. Страна ежегодно импортирует около 680–718 тысяч тонн рыбы и морепродуктов. За рубежом закупают в том числе виды, которые не добывают в российских водах, а также продукцию глубокой переработки. Среди основных поставщиков — Белоруссия, Китай, Вьетнам, Турция и Чили.

Часть нехватки лососевых компенсирует фермерская форель. В России выращивают около 74 тысяч тонн этой рыбы в год, недостающие объемы закупают за границей.

В сентябре импорт рыбы из Турции достиг рекордных 72,6 миллиона долларов, причем больше всего поставили именно форели. В оптовой продаже килограмм стоил около 800 рублей, примерно столько же, сколько дальневосточная кета.

При выборе рыбы стоит смотреть не только на привычное название, но и на ее состав. Для запекания, засолки и бутербродов подойдет выращенная форель.

Если хочется получить омега-3 и витамин D, можно взять сельдь или скумбрию. Они в среднем более чем втрое дешевле лососевых, но не уступают им по содержанию полезных жирных кислот.

Для тех, кому важнее белок, подойдут минтай и хек. Они содержат меньше жира, но по количеству белка сопоставимы с лососевыми. Из них можно готовить супы, котлеты и запеканки. А разнообразить меню без серьезных расходов помогут салака, килька и креветки.

Ранее стало известно, что маркировку рыбы планируют наносить непосредственно на рыболовецких судах. Новая система позволит контролировать происхождение продукции и способ ее обработки, а также затруднит выпуск подделок.

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