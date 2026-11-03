Интенсив Санкт-Петербургского Дома музыки стартовал в Крыму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Главный наставник — один из сильнейших дирижеров и виолончелистов планеты, народный артист России Сергей Ролдугин.

В Крыму зажигаются новые музыкальные звезды. В Ялте стартовал ноябрьский интенсив Петербургского Дома музыки. Он объединил лауреатов престижных конкурсов. С лучшими учениками — лучшие преподаватели.

Главный наставник — маэстро Сергей Ролдугин, один из сильнейших дирижеров и виолончелистов планеты. Для юных талантов это уникальная возможность на десять дней полностью погрузиться в творчество. Что происходит на курсах — увидел корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

На крыше крымских гор сама природа становится музыкой, но услышать ее одинаково невозможно. Один из самых красивых видов на всем черноморском побережье — в маршруте для лучших музыкальных талантов страны.

Для музыканта это почти готовая партитура: ветер задает темп, облака меняют картину, а горы добавляют звучанию масштаб. На Ай-Петри сегодня не репетируют, здесь слушают тишину и собственные мысли. Иногда, особенно после интенсивных занятий, для того, чтобы найти новое звучание, необходимо подняться повыше и посмотреть вокруг.

Но высота не дается сама собой. К ней ведет крутой подъем, как в горах, так и в искусстве.

Здесь учатся читать между нот, находить в произведении замысел и чувство. Одну и ту же музыкальную фразу повторяют десятки раз. Останавливают, снова повторяют, чтобы заставить зазвучать по-новому.

«Здесь нужно все очень конкретно, сжато, чтобы был результат. Работа на результат», — сказала заслуженная артистка России Татьяна Беркуль.

Среди педагогов — заслуженные артисты России, профессора. Ноябрьский интенсив в Ялте — часть проекта «Высшие исполнительские курсы», который Санкт-Петербургский Дом музыки проводит с 2006 года.

«Моя задача и задача Дома музыки — создать уже следующую генерацию, поколение, которое будет нести дальше и воспитывать следующие, и следующие, и следующие. Вот эта задача выполняется», — сказал народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Каждый из 17 участников — уже лауреат различных музыкальных конкурсов. Под руководством маэстро Сергея Ролдугина здесь они совершенствуют мастерство, готовятся к сольной карьере.

«Это интенсивная работа. Мы проходим несколько разных произведений, которые в дальнейшем представляем на различных международных и всероссийских конкурсах», — сказала скрипачка, участница ноябрьского интенсива Санкт-Петербургского Дома музыки София Яковенко.

Мастер-классы проходят в Нижней Ореанде — месте с императорской историей. Здесь оживали чеховские сюжеты, в тенистых аллеях гуляли Некрасов и Бунин, здесь Айвазовский восхищался морем, которым теперь вдохновляются молодые артисты. Интенсив — по четырем специальностям: фортепиано, флейта, скрипка, виолончель.

«Я всегда стараюсь взять по-максимуму, мне очень нравится заниматься с Сергеем Павловичем, с ним всегда очень интересно, очень интересно слушать то, что он рассказывает, интересно, как он это видит, как он интерпретирует», — сказал виолончелист, участник ноябрьского интенсива Санкт-Петербургского Дома музыки Тихон Евланов.

Возможность чувствовать искусство вне привычного городского ритма — то, чего так часто не хватает солистам.

«И море, и горы помогают мне искать новые точности в музыке, новые какие-то идеи», — сказала флейтистка, участница ноябрьского интенсива Санкт-Петербургского Дома музыки Таисия Туманская.

Но, конечно, еще больше на артистов действует та магия, которая происходит при встрече со слушателем.

Финальный концерт интенсива. Зал замирает. И взрывается аплодисментами. Но главное — реакция мастеров за кулисами, указание, над чем еще предстоит работать, и что получилось.

«Такие проекты — это что-то невиданное просто. Это десять дней и пять занятий — это шикарная компоновка работы и отдыха», — сказал заслуженный артист России Валерий Пясецкий.

Эти произведения наши солисты будут играть на мировых сценах, но впервые в таком исполнении их услышали здесь, в Нижней Ореанде, на интенсиве Санкт-Петербургского Дома музыки.

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