Обломки истребителя И-16 нашли на дне Ладожского озера

Фото, видео: 5-tv.ru

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По серийным номерам удалось определить, кто был за штурвалом.

Ладожское озеро сегодня открыло поисковикам одну из тайн времен Великой Отечественной. На отмели обнаружены обломки легендарного истребителя И-16.

Специалисты отмечают, что после падения машина несколько раз перевернулась, детали двигателя и фюзеляжа разбросало в радиусе 50 метров.

Самыми ценными находками стали серийные номера на капоте и патронном ящике. По ним определили, что за штурвалом был старший лейтенант Александр Евсеев. В мае 1942-го его сбили в бою с немецкими бомбардировщиками, которые летели на Ленинград.

Это не первая подобная находка на дне Ладоги. В сентябре там обнаружили целый автокараван времем Великой Отечественной войны. Среди найденной техники — черный ЗИС и красный американский автомобиль, которые хорошо сохранились.

Эксперты предполагают, что транспорт перевозили на борту так называемого «ладожского «Титаника» — баржи № 752. Автомобили, вероятно, были сброшены с перегруженной баржи в ночь во время шторма. На борту судна находились эвакуированные жители Ленинграда, курсанты и выпускники военных училищ — всего около полутора тысяч человек; после катастрофы спасти удалось лишь часть пассажиров.

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