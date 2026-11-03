«Это страшно звучит»: внучка Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о паллиативном статусе актрисы

Фото: www.globallookpress.com/Roman Denisov, Роман Денисов

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Актриса уже несколько недель находится в больнице.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина неизлечимо больна. Об этом заявила внучка актрисы, бодибилдер Анна Шукшина телеведущим Лере Кудрявцевой и Тимуру Еремееву.

Уже не лечат, а снимаю симптомы

Она уточнила, что знаменитой бабушке присвоили паллиативный статус. Пока это не коснулась родного человека, спортсменка не знала о существовании такого термина, зато теперь может и другим объяснять, что значит это словосочетание.

«Это хроническое заболевание, речь идет о сердечной недостаточности. Оно не может быть излечимо. Могут снимать боль, убирать симптоматику, но само заболевание уже неизлечимо. Это страшно звучит», — пояснила Шукшина.

Данный статус присваивают на основе заключения врачебной комиссии. Он подтверждает, что у человека не просто есть неизлечимый недуг, а то, что заболевание находится в терминальной (заключительной, критической) или очень тяжелой стадии.

Термин не обязательно относится к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Его присваивают людям и с другими диагнозами. Но конкретно в случае с Федосеевой-Шукшиной к этому привела сердечная недостаточность.

То, что состояние 88-летней актрисы действительно тяжелое, подтверждала и адвокат знаменитости Юлия Вербицкая-Линник, комментируя ситуацию 5-tv.ru. Однако присвоение паллиативного статуса она оспорила.

«Могу отметить, что состояние Лидии Николаевны стабильно тяжелое. Хотя после того, как оно на прошлой неделе резко ухудшилось, врачи ее стабилизировали. <…> Я полагаю, что попытка присвоить подобный статус оскорбительна для человека, это в корне неправильно, неэтично», — сказала юрист.

Дайте спокойно полечиться

Артистку экстренно госпитализировали 14 октября. У нее наблюдались трудности с дыханием, и она не могла самостоятельно ходить. Через несколько дней после этого состояние Федосеевой-Шукшиной ухудшилось. По словам адвоката знаменитости, ее даже пришлось вводить в медикаментозную кому и подключать к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Правда, вскоре после этого дочь актрисы Ольга Шукшина эту информацию опровергала.

«Она в сознании. Вчера была у нее, она в сознании. Все прекрасно общаемся», — заявляла Шукшина 5-tv.ru.

Еще через несколько дней, 26 октября, появилась информация о том, что состояние Федосеевой-Шукшиной врачам удалось стабилизировать. Хотя оно все еще оценивается медиками как тяжелое. Артистка продолжает дышать при помощи ИВЛ, но были отменены препараты, необходимые для поддержания нормального уровня артериального давления.

То, что информация о состоянии здоровья актрисы регулярно появляется в СМИ, вызывает и у нее самой, и у ее родных недовольство. К тому же, по словам Ольги Шукшиной, далеко не все данные, публикуемые в медиа, являются правдивыми.

«Дайте спокойно полечиться уважаемому пожилому человеку. <…> Пусть не нагнетают и не кошмарят ситуацию. Мы очень недовольны. <…> И сама Лидия Николаевна очень недовольна этим. А ей это надо? Вот пускай они имеют в виду, что, если ей станет хуже, это возможно будет на их совести», — высказывалась дочь артистки.

Также ее возмутило то, что некоторые данные о состоянии знаменитой матери и процессе ее лечения стали известны журналистам. При этом сама дочь артистки не может и не хочет постоянно подтверждать или опровергать появляющиеся в СМИ сведения.

«(По поводу публикаций о состоянии матери. — Прим. ред.) Главному врачу хочу задать вопросы и попросить его объяснить, что происходит. У меня есть намерение посетить его, но не знаю, хватит ли моральных сил заниматься этим вопросом», — сказала Шукшина.

Тяжелая осень

Серьезные проблемы со здоровьем Федосеевой-Шукшиной не впервые дают о себе знать этой осенью. В середине сентября появилась информация, что актриса получила травму головы во время падения.

Через два дня Ольга Шукшина заявила, что к ее матери действительно приезжала скорая помощь, но причиной был сердечный приступ. Рано утром артистке стало тяжело дышать, и появились хрипы.

Врачи сделали ЭКГ, проверили уровень кислорода в крови и провели общий осмотр. Но тогда все показатели оказались в норме, серьезных отклонений обнаружено не было.

Ранее Ольга Шукшина опровергла информацию об отказе почек у ее матери. По ее словам, состояние актрисы стабильно, лечение идет своим чередом.

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