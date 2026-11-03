«У меня внук»: Газманов неожиданно объявил о пополнении в семье

Олег Газманов сообщил о пополнении в семье и представил нового питомца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Почему радостное признание певца особенно удивило поклонников спустя всего несколько месяцев после свадьбы его единственной дочери?

Народный артист России — 74-летний Олег Газманов — неожиданно объявил о пополнении в семье. Правда, речь оказалась не о рождении ребенка или появлении настоящего внука. Новым членом семьи певец назвал щенка немецкой овчарки, которого показал подписчикам в личном блоге.

Артист с юмором представил питомца и сразу раскрыл его необычное имя.

«У меня пополнение в семье. Короче, у меня внук… Зовут его Орби Олегович Газманов. Немецкая овчарка», — рассказал Газманов.

У певца двое родных детей — 45-летний Родион и 22-летняя Марианна. Кроме того, у него есть сын Филипп — ребенок Марины Газмановой от предыдущего брака, которого Олег Газманов воспитывал как родного.

Появление «внука» в виде щенка особенно символично на фоне недавних перемен в семье артиста. Летом 2026 года его единственная дочь Марианна вышла замуж.

Марианна Газманова вышла замуж

Ранее, 1 июля 2026 года, 22-летняя Марианна Газманова стала женой своего избранника Максима. О свадьбе рассказала супруга певца Марина Газманова.

По словам Марины, родители хотели, чтобы торжество запомнилось не роскошью, а атмосферой и близостью родных.

«Мы очень хотели, чтобы свадьба была не про роскошь, а про любовь. Чтобы в ней было много воздуха, света, природы, смеха и той самой близости, которую невозможно заказать у организаторов. И все получилось!» — поделилась она.

Утро началось с благословения батюшки Дионисия. Затем молодожены отправились в Грибоедовский ЗАГС Москвы, где зарегистрировали брак. Праздник прошел под открытым небом.

Особенно эмоциональным моментом стали клятвы молодоженов. Марианна и Максим написали их самостоятельно. Во время церемонии девушка так сильно волновалась, что дрожала. Родители не смогли сдержать слез, наблюдая за дочерью.

«Когда выходишь замуж сама, ты волнуешься о том, какой будет твоя жизнь. А когда замуж выходит дочь, ты вдруг понимаешь, что целая жизнь, которую ты когда-то носила под сердцем, теперь доверяет свое сердце другому человеку», — призналась Марина.

На торжестве Марианна появилась сразу в трех нарядах. Для церемонии она выбрала кружевное платье оттенка айвори с глубоким декольте.

Единственная дочь Газманова

Марианна родилась 16 декабря 2003 года в Москве. Она стала единственным общим ребенком Олега и Марины Газмановых.

Девушка появилась на свет раньше срока, когда ее отец находился в самолете по пути на гастроли в Израиль. Позднее Газманов посвятил дочери песню «Доча».

С детства Марианна была увлечена разными занятиями. Она рисовала, лепила, ходила на танцы, училась играть на гитаре, занималась спортом, каталась на сноуборде и освоила сапборд. Английский и итальянский языки изучала в том числе во время семейных поездок в Италию.

В школе, по словам родителей, ей хорошо давались не все предметы. Особенно непросто складывались отношения с математикой. При этом учителя характеризовали Марианну как воспитанную и покладистую ученицу.

Позднее девушка перешла в учебное заведение Сергея Казарновского. Вместе с аттестатом его выпускники получали свидетельства об окончании музыкальной и артистической школы. В 12 лет Марианна даже вышла на сцену в спектакле.

В 2022 году она окончила школу с золотой медалью, после чего поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса. Связывать свою жизнь с шоу-бизнесом девушка не захотела. Позднее она устроилась на управленческую должность в дизайнерскую компанию и решила стать финансово независимой от семьи.

От сложного подросткового возраста к собственной семье

Отношения Марианны с родителями не всегда складывались просто. В подростковом возрасте девушка отдалилась от семьи, изменила привычный стиль одежды, увлеклась ярким макияжем.

Марина Газманова рассказывала, что у дочери непростой характер и называла ее фантазеркой с твердым нравом. При этом Марианна с детства стремилась помогать окружающим. Мать даже говорила о своеобразном «комплексе матери Терезы», из-за которого дочь пыталась решать проблемы нуждающихся сверстников.

Со временем отношения в семье удалось наладить. Марианна стала делиться с матерью личными переживаниями и доверять ей то, о чем не всегда хотела рассказывать отцу.

Теперь у девушки своя семья. А у Олега Газманова, судя по его новому семейному объявлению, появился еще один повод почувствовать себя дедушкой — пусть пока и в весьма необычном смысле.

Дети Олега Газманова

Старший сын певца Родион родился в первом браке Олега Газманова с Ириной Газмановой. Он появился на свет 3 июля 1981 года. Родион пошел по стопам отца: стал музыкантом и телеведущим.

Сам Газманов рассказывал, что после развода продолжал материально поддерживать бывшую супругу. Он объяснял это тем, что не мог допустить, чтобы мать его ребенка жила в нужде.

Второй супругой певца стала Марина Муравьева-Газманова. Они познакомились еще в конце 1980-х годов в Воронеже во время гастролей артиста. В то время Олег еще состоял в первом браке.

У Марины уже был сын Филипп от предыдущих отношений. Мальчик родился 29 ноября 1997 года. Впоследствии Олег Газманов принял его и воспитывал как родного.

Официально Олег и Марина поженились в июле 2003 года. В том же году у пары родилась Марианна.

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