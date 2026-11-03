Игнорируют? Как вернуть деньги за плохой ремонт дома

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Собственники жилья вправе запросить у УК смету и договоры с подрядными организациями.

Жильцы многоквартирных домов имеют право вернуть деньги, если управляющая компания не выполнила ремонт. О том, как это сделать, URA.RU рассказала юрист София Разумовская.

Управляющая компания несет полную ответственность за некачественный ремонт дома. Если жильцы многоэтажки видят, что работы были проведены с нарушениями, они вправе запросить документы для проверки смету, договора с подрядными организациями и акты приемки выполнения работ.

София Разумовская отметила, что отказ предоставить данные бумаги — нарушение закона. Если собственники видят некачественно проведенный ремонт, а компания отказывается предоставлять смету, то им нужно зафиксировать факт нарушения — составить акт.

Написать его можно в произвольной форме. Там обязательно должны быть: дата, время и адрес проверки, ФИО и подписи председателя совета дома, жильцов и представителя УК. Важно также указать суть претензии: вид нарушения. Не исключено, что сотрудник УК не захочет подписывать документ. Тогда в акте это необходимо указать.

Если управляющая компания игнорирует жалобы собственников жилья, не предоставляет смету на текущий ремонт или же у них есть у них есть подозрение на целевое расходование, то они вправе обратиться в жилищную инспекцию через Госуслуги или ГИС ЖКХ.

Сотрудники организации обязаны связаться с жильцами и проверить обращение. Крайняя мера — суд. Если в ходе разбирательства нарушения будут доказаны, то УП обязана вернуть деньги за ремонт или переделать все, но уже за свой счет.

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