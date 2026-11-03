«Эко» надо подтверждать: когда эта надпись на упаковке не просто красивое слово

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Относится ли продукт к органическим, может легко проверить каждый покупатель.

«Эко», «био» и прочие подобные слова на упаковках продуктов часто являются лишь маркетингом, однако этот факт можно проверить. О том, как это сделать, написало издание Life.ru.

В сентябре 2025 года в России изменились требования к экологической маркировке продуктов. Раньше закон защищал только слово «органический» и его сокращения, то теперь к таким особенным словам относятся «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», а также обозначения «эко» и «био».

Исключением являются, например, «био» в кисломолочных продуктах с полезными бактериями и ряд товаров со словом «зеленый», где оно описывает спелость и цвет и не имеет отношение к экологии. Таковыми являются зеленый чай или зеленый горошек.

Однако расширение списка защищенных слов не означает, что продукты с такими надписями сразу исчезнут с полок магазинов. Производителям дали время до 2030 года для плавного перехода на новые требования.

К тому моменту все товары, с этими словами должны получить специальный сертификат, подтверждающий их органический статус или убрать подобные надписи с упаковок. Документы эти выдают аккредитованные органы, в том числе и Роскачество. Для этого производитель проходит строгую проверку. Причем бумага выдается не на всю фирму, а на каждый продукт отдельно.

Товары с подобной сертификацией вносятся в специальный реестр, доступный на официальном сайте Минсельхоза. Проверить наличие того или иного продукта в этом списке просто.

Нужно найти на упаковке специальный единый для всей России знак органики — белый лист на зеленом фоне с надписью «органик». Это форма государственного знака, размещать которую можно только после получения сертификата. Рядом с данным изображением должен быть QR-код, который ведет на официальный сайт Минсельхоза.

На странице должен открыться единый реестр, в котором необходимо проверить три вещи. Первая — статус: сертификат должен быть в силе. Вторая — юридическое название компании, оно должно совпадать с указанным на упаковке. Третья — сам продукт.

Данный сертификат подтверждает, что при производстве не использовались ГМО, синтетические пестициды и ряд химических удобрений. А список средств защиты растений, удобрений и ветеринарных препаратов не выходил за строго ограниченные стандарты. Кроме того, товар должен как минимум на 95 процентов состоять из органических ингредиентов.

Ранее консервы, мясная продукция, а также отдельные хозяйственные и санитарно-гигиенические товары перешли на новые этапы обязательной маркировки с 1 октября.

Отдельные требования установлены для крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов.

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