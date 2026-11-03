Счета за свет могут удивить: чем выгоднее обогревать квартиру

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Экономия зависит не от КПД прибора, а от того, насколько точно вы управляете теплом — иногда дешевле греть не всю комнату, а только место, где вы находитесь.

Даже после старта отопительного сезона в квартире может быть прохладно, и тогда на помощь приходят электрические приборы. Однако выбор между кондиционером в режиме обогрева и обычным обогревателем влияет не только на комфорт, но и на счета за электричество. Об этом «Газете.ру» рассказал эксперт сети строительных магазинов.

По его словам, инверторный кондиционер работает по принципу переноса тепла: он собирает тепловую энергию из прохладного воздуха за окном и передает ее в помещение. При потребляемой мощности 634 Вт и восьми часах работы в день за месяц набегает около 152 кВт/ч — примерно 1354 рубля при московском тарифе 8,90 руб/кВт·ч. Однако чем холоднее на улице, тем сложнее системе извлекать тепло: производительность падает, а расход растет. Поэтому важно учитывать допустимый температурный диапазон конкретной модели — у одних нижняя граница составляет минус 10 градусов, у других минус 15 градусов, а дорогие модели могут работать и при минус 30 градусов.

Электрические обогреватели, такие как конвектор или масляный радиатор, преобразуют электроэнергию напрямую в тепло. Конвектор мощностью 1,5 кВт при непрерывной работе на максимуме по восемь часов в сутки израсходует за 30 дней около 360 кВт/ч — это примерно 3204 рубля. По расходу электричества масляный радиатор не имеет принципиального преимущества перед конвектором той же мощности. В реальности обогреватели редко работают непрерывно, поэтому фактические затраты будут ниже.

Эксперт подчеркнул, что экономия при использовании электрических приборов достигается не за счет высокого КПД, а благодаря более точному управлению или обогреву не всего помещения, а только той зоны, где находится человек. Например, инфракрасный прибор нагревает не воздух, а поверхности и предметы, а его максимальный месячный расход при 500 Вт составит около 144 кВт/ч.

Универсального самого экономичного прибора не существует: в межсезонье инверторный кондиционер обычно требует меньше электроэнергии, в мороз надежнее конвектор или мобильный масляный радиатор, а для локального обогрева подойдет инфракрасный прибор. Максимальной экономии можно добиться, сочетая несколько источников тепла и используя каждый в тех условиях, где он наиболее эффективен.

Иногда покупать дополнительные обогреватели приходится не ради экономии, а из-за банального отсутствия тепла в штатных радиаторах. Если батареи остаются холодными или текут, а управляющая компания не присылает мастера и игнорирует заявки, жильцы вправе требовать перерасчета вплоть до полной отмены оплаты. По установленным нормам температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже 18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже 20. Допускаются лишь незначительные перебои с подачей тепла — суммарно не более 24 часов в месяц. Если коммунальщики бездействуют, защитить свои права можно, обратившись с жалобой в Государственную жилищную инспекцию и суд.

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