Последние часы жизни Соседова: появился новый свидетель

Вадим Литвах: Соседов за несколько часов до смерти был в хорошем настроении

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Он также исключил версию гибели критика под влиянием спиртного.

Человеком, проведшим с музыкальным критиком Сергеем Соседовым несколько часов накануне его трагического ухода из жизни, оказался водитель Вадим Литвах. Он стал гостем программы Андрея Малахова, где рассказал о последней встрече с музыкальным критиком и поделился неизвестными деталями.

Уставшим не был

Мужчина рассказал, что вез Соседова из аэропорта Благовещенска в Нерюнгри. Несмотря на долгую дорогу, Соседов не испытывал дискомфорта — напротив, он был бодр и настроен оптимистично, утверждает Литвах.

«Сергей был очень позитивным, уставшим не был. Всю дорогу мы разговаривали, веселились, заезжали поесть, кофе попить. Он никому не отказывал в фотографиях. Мы даже сделали остановку, чтобы он посмотрел на памятник — он хотел увидеть Тынду, столицу Байкало-Амурской магистрали», — отметил Вадим.

Водитель также подчеркнул, что во время поездки никто не пил, в том числе Соседов. Близкие артиста признавали, что Сергей предпочитал хороший коньяк, однако в день случившегося он даже не притронулся к спиртному.

Смерть Сергея Соседова

Сергея Соседова не стало 23 сентября 2026 года, ему было 58 лет. Известный российский деятель в области музыки отправился в Нерюнгри, где планировал принять участие в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Однако он в гостинице получил тяжелейшую травму в результате падения с лестницы. Он ударился головой и потерял сознание.

Соседова доставили в городскую больницу. Медики сделали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, но спасти критика не удалось. Тело Сергея доставили в Москву 28 сентября и передали его сотрудникам ритуальной компании. Похороны состоялись 30 сентября.

На церемонии прощания с артистом присутствовало более 200 человек — среди них были друзья, родственники, коллеги по творческому цеху и преданные поклонники. Похоронили Соседова на Перепечинском кладбище в подмосковных Химках, рядом с его отцом.

Официальная версия и сомнения родственников

По официальной версии Соседов умер в результате перелома основания черепа, кровоизлияния и отека мозга при падении с лестницы в гостинице города. Однако медицинскую версию попытались оспорить близкие погибшего с помощью собственных расследований. Но любые попытки родных добиться справедливости оканчивались ничем.

На особенности лестницы, с которой упал Соседов, обратил внимание племянник артиста Олег Казанцев. Кроме того, на возможные нарушения указывал и инженер Алексей Лепесей, который изучил предоставленные замеры. Он отметил, что разная высота ступеней, отсутствие противоскользящих накладок и недостаточное освещение могли привести к трагедии. Родственники также сетовали на то, что не получили записи с камер видеонаблюдения.

Возможные угрозы

За несколько недель до гибели Соседов получал прямые угрозы, о которых говорил продюсер Леонид Дзюник, знавший Сергея много лет. По его словам, критик получал от неизвестных требования «закрыть рот», а в противном случае грозились «закрыть» его. Он уверен, что это было связано с его высказываниями о тех, кто покинул Россию. Эту же версию подтвердила и подруга усопшего Олеся Сазыкина, которая сказала, что угрозы извне поступали Сергею каждый день.

После обращений близких Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава надзорного ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. При этом мать Соседова Антонина отказалась верить в версию об убийстве сына. Она уверена, что это «глупость», развязанная для того, чтобы «держать аудиторию». Женщина считает, что Сергей умер в результате несчастного случая. В конце октября этого года гибель критика признали несчастным случаем, а прокуратура Республики Саха сообщила, что уголовное дело по смерти Сергея Соседова закрыто.

Новая версия

В эфире программы судебно-медицинский эксперт Виктор Козылбаев, который анализировал справку о смерти Соседова, представил несколько возможных сценариев трагедии — в том числе внешний. Он не исключил, что критика могли столкнуть с лестницы.

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