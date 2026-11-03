Пулемет без стрелка: «Калашников» представил дистанционно управляемую турель

Фото, видео: 5-tv.ru

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Испытания пулемета, управляемого дистанционно, завершились поражением дрона.

Против беспилотников сегодня работают не только средства радиоэлектронной борьбы, но и целые автоматизированные системы перехвата. Такие решения представил концерн «Калашников». Новые комплексы способны найти воздушные цели, сопроводить их и уничтожить с помощью турелей или специальных дронов-перехватчиков. Как устроена эта техника, увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Типичная ситуация для фронта: в воздухе ударный беспилотник самолетного типа. Он постоянно маневрирует и вот-вот взорвется. Но есть машина, которая его сейчас собьет.

Концерн «Калашников» представил новые разработки. «Калитка», «Зверобой» — названия загадочные, скрывающие много секретов. Например, на этом пикапе размещена система для автоматического запуска истребителей дронов.

«То есть не просто ящик, а контейнер для беспилотников. Смотрите, здесь стоит внутри противо-дрон „Кракен“. Немного похож на уже известный дрон „елка“, но с одним существенным отличием. У него внутри есть боевая часть. То есть он воздействует на дрон противника не кинетически, не сбивает его просто ударом. А он взрывается и образует там в небе шрапнельное облако!» — рассказал корреспондент Станислав Григорьев.

Инженеры уверены: их разработки будут востребованы там, где необходимо быстро и эффективно уничтожать вражеские дроны. Они разработали варианты комплексов для различных условий работы. Вдали от линии фронта и вблизи. Компактные и работающие в связке с радаром. Кстати, вот эта радиолокационная станция (РЛС) может отслеживать беспилотники на ходу и прикрывать колонны машин.

«Это радиолокационная станция кругового обзора. Круговой обзор на 360 градусов осуществляется электронным образом, то есть там нет вращающихся элементов. Мы это делаем за счет собственного программного обеспечения», — сказал представитель компании-партнера АО «Концерн «Калашников» Андрей Калугин.

Интеллектуальные возможности объединены со стреляющими механизмами и оптическими прицелами. Если нужно прикрыть дорогу или крупный стационарный объект, лучше автоматической турели вещи нет.

«Мобильные огневые группы сейчас вооружаются вашими изделиями?» — спросил Григорьев.

«Да, мы такое предложение сделали. У нас есть мобильная версия «Калитки» на автомобильном шасси. Те, кто работает с ручными пулеметами и с ручным стрелковым оружием, им, конечно же, подойдет «Калитка»», — ответил генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Алан Лушников.

Испытания пулеметов, управляемых на расстоянии, завершились успешным поражением дрона.

«По размерам эта штуковина, кстати, очень похожа на украинский „Хорнет“. И летает, и жужжит она примерно так же. То есть, вот, пожалуйста, нам продемонстрировали защиту от оружия, которое, я вам скажу, очень неприятно находиться под его воздействием там, в зоне боев», — подчеркнул Григорьев.

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